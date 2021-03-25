重庆新冠疫苗接种做到“六个到位”

近日，重庆市召开新冠病毒疫苗接种工作电视电话会议，市委副书记、市长唐良智要求，各区县、各相关部门要压紧压实部门和属地责任，努力做到“六个到位”，安全有序高效推进疫苗接种工作。

唐良智说，要做到思想认识到位，从更好统筹疫情防控和经济社会发展的高度，深刻认识疫苗接种工作的重要性。要做到人员组织到位，加快重点人群未接种人员的补种工作，抓紧组织各区县辖区人员开展接种。要做到接种服务到位，设置足够的接种点，在有条件的地方提供上门接种服务，配足配齐人员设备，保障疫苗供应。要做到安全监管到位，加强疫苗全流程监管，严格落实疫苗接种“三查七对一验证”操作规范。要做到宣传引导到位，及时发布疫苗的安全性、有效性等权威信息，让群众明白接种、愿意接种、安心接种。要做到责任落实到位，建立完善定期调度、通报和约谈机制，各区县要落实属地责任，组织实施好本地区疫苗采购、储运、安全管理、接种、救治、应急处置和宣传教育等工作。（记者 黎军）