坚决守住18亿亩耕地红线、粮食产量达到1.3万亿斤以上、加强制种基地和良种繁育体系建设——2021年中央一号文件对今年粮食生产提出了明确目标任务。

随着天气转暖，从南到北，春季农业生产正陆续展开。目前，各地春耕备耕进度如何？怎么做好保障粮食安全的各项工作？

全年粮食面积只增不减

——确保粮食播种面积稳定在17.5亿亩以上、力争玉米增加1000万亩以上

春分已过，春耕正忙。在陕西省定边县，贾生玉早上5点多就来到自家玉米种植基地。“最近在整地、施肥，做些准备工作。”贾生玉表示，去年收成不错，今年计划把150多亩地都种上玉米，“已经买好了种子，计划大干一场。”

中国农业大学教授张正河介绍，春耕在稳定全年粮食生产中起着重要作用，对农民来说，稳住粮食种植面积，就稳住了丰收的基础。

近日，农业农村部印发文件，指导做好2021年粮食稳产增产工作，提出要确保全年粮食面积只增不减，着力稳口粮、增玉米、稳大豆，确保粮食播种面积稳定在17.5亿亩以上、力争玉米增加1000万亩以上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上、力争更多增产。

聚焦稳定粮食播种面积，各地积极行动。“目前，春耕已全面铺开。”四川省广安市前锋区农业产业发展中心主任邹云华最近正忙着全区的大春生产工作，“今年前锋区大春生产面积为19.7万亩，预计产量9.2万吨。其中，水稻种植面积为12.08万亩，预计产量6.44万吨；玉米种植面积为4.55万亩，预计产量1.92万吨。”

去年，四川省粮食总产量达到705.4亿斤，时隔20年重新迈上700亿斤台阶，其中大春粮食贡献了八成以上产量。日前，四川省提出，今年全省将增加粮食播种面积31.1万亩，粮食产量预计达到708亿斤。四川省农业农村厅厅长杨秀彬表示，四川将坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实耕地保护责任。

春耕加快推进，春管不能落下。当前，正是小麦田间管理的重要季节。在山东省青岛市即墨区辛庄村，于波忙着给自家100多亩麦田喷洒农药。“最近气温回升较快，小麦生长也快，必须赶在小麦遮盖到杂草之前把农药喷洒完毕，过晚会对小麦孕穗产生影响。”于波说。

据农业农村部农情调度，今年冬小麦、冬油菜种植面积双双实现恢复增长。冬小麦种植面积3.35亿亩，比上年增加300多万亩；冬油菜种植面积9600多万亩，比上年增加400万亩左右。多数地方冬小麦、冬油菜长势好于上年，冬小麦一二类苗比例达到88.5%，同比提高1.9个百分点，夏季粮油丰收有较好基础。

打好种业翻身仗

——水稻、小麦已完全采用自主选育品种，玉米、大豆等国产种子单产水平还有差距

“‘十三五’时期，中国粮食年产量连续保持在1.3万亿斤以上，粮食生产取得了良好成绩。”张正河说，现阶段，粮食生产不仅要保证数量，还要在质量上下工夫，注重科学技术的运用，加快推进农业现代化。

今年中央一号文件提出，农业现代化，种子是基础。加强农业种质资源保护开发利用，加快实施农业生物育种重大科技项目，有序推进生物育种产业化应用，打好种业翻身仗。

这段时间，北大荒垦丰种业股份有限公司七星农场分公司的工作人员一直在忙着为黑龙江七星农场的105万亩稻田准备生产用种，生产车间里工人加班加点进行种子包衣工作。该分公司副经理王玉良介绍，今年将为七星农场提供5000余吨优质水稻种子，在3月20日前完成包衣任务。

“在‘有没有、保生存’这个问题上，我国的种子在很大程度上立足国内是能够满足的。”农业农村部部长唐仁健说，如水稻、小麦两种最基本的口粮，就完全用的是自主选育品种，而且产量还不低。外资企业占国内种子市场份额只有3%左右，进口种子占全国用种量只有0.1%。但同时也要看到，我国的种子在一些品种、领域和环节跟国外相比还有较大差距，如玉米、大豆单产水平目前只有世界先进水平的60%左右。

国家玉米工程技术研究中心（山东）主任李登海表示，中国人多地少，要吃饱、吃好，就要走推广良种、提高单产这条路。目前，中国有持证种业企业7200多家，但真正有原始创新能力的不多。有的种业企业把已推广的良种稍微改变一下性状，就当作新品种推广，造成市场上种子同质化育种现象严重。“刚推广一个新品种，马上就有仿制的，这种现象要改变。”

农业农村部日前提出，春耕备播期间，农业农村部将派出检查组赴重点地区开展种子市场检查，严厉打击制售假劣、套牌侵权种子等违法生产经营行为，确保春季生产用种安全。

唐仁健说，农业农村部正会同有关部门研究制定打好种业翻身仗的行动方案，力求用10年左右的时间，实现重大突破。今年9月份，新的农作物种质资源库将建好，建成后保存能力达到150万份，位居世界第一。在关键核心技术方面要尽可能突破，加快培育育繁推一体化种子企业，建立健全商业化育种体系。

支持粮食发展有新招

——籼稻、小麦最低收购价再提高1分钱，完善玉米、大豆生产者补贴政策

推动粮食生产，政策保障不可少。中央一号文件提出，稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。

唐仁健介绍，今年，农业农村部制定出台一系列支持粮食发展的政策措施。包括籼稻和小麦最低收购价，在去年每斤提高1分钱的基础上，今年继续提高1分钱。另外，玉米、大豆生产者补贴政策也继续保持稳定。

各地结合当地农业发展情况，加快推出相应补贴。“今年全县使用有机肥代替传统化肥的种植面积是1.33万公顷，涉及全县9个乡镇、146个行政村，约2.5万户农户。政府补贴2万吨有机肥，目前已在招标中，近期将全部发放到合作社和农户手中。”青海省湟源县农业农村局副局长刘利青表示。

针对农机作业，甘肃省榆中县今年加大补贴力度，全年计划争取补贴资金600万元以上，补贴农机具数量达到700（台）套以上，现购置补贴资金已下达402万元，主要包含拖拉机、微耕机、新能源取暖设备、饲料混合设备等。榆中县农机服务站负责人杨涵刚介绍，今年春耕生产计划投入各类农机具2.5万台（套），截至目前已重点检修了20个合作社拥有的4000余台农机具。

政府出招的同时，企业也在发挥积极作用。江苏射阳大米集团有限公司总经理徐苏阳介绍，在推进农业现代化过程中，按照“公司+基地+农户”的产业化模式，公司与种粮大户、村集体合作组织签订种植优质食味稻谷品种20余万亩，以平均高于市场价约0.2元/公斤-0.3元/公斤的价格收购优质原粮，带动射阳县3000多户农户，提高了农民种植优质粮的积极性。

此外，中央一号文件提出，扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。

“今年夺取粮食丰收意义重大。农业农村部将会同有关部门确保粮食播种面积落地，健全产粮大县支持政策体系，调动农民务农种粮和地方政府重农抓粮的积极性。”唐仁健表示，当前，春耕生产正在从南向北梯次展开，最终夺取夏粮丰收还要“过五关斩六将”，还要防倒春寒、春旱、倒伏、病虫害……总之，要一关一关过，一个环节一个环节抓。