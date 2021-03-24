零糖、零脂、零卡食品真的有助于减肥吗？

当前，大家都提倡健康饮食，零糖、零脂、零卡成为越来越流行的食品开发理念，很受消费者欢迎。那么零糖、零脂、零卡产品到底适不适合减肥吃，有什么健康风险呢？

什么是“零系列”产品？

市面上有很多“零系列”产品，但如果仔细看，就会发现他们并不完全相同，要找到适合减肥吃的产品，先要学会辨别。

零糖

有的零糖指的是所有甜味的物质都不添加，或者每100克食物，添加糖含量低于0.5克。

有的零糖指的是不添加白砂糖、蔗糖等添加糖，但使用了代糖。

常见食物：饮料、饼干、酸奶、冰激淋、甜品等。

零脂

指的是脱脂，或者加工过程中不添加脂肪，每100克脂肪含量小于0.5克的食品。

常见食物：饮料、主食类、乳制品类。

零卡

指的是每100克能量小于17千焦（大约4千卡）的食品，热量很低。

常见食物：饮料、魔芋所制作的果冻等。

需要注意的是，零糖≠零卡，零脂≠零卡，但反过来零卡=零糖+零脂。也就是说，真正的“零系列”产品应该同时符合零糖、零脂、零卡的条件。

“零系列”可以减肥吗？

想要减肥的朋友，可以适当借助“零系列”食物。比较常见的，一些零糖、零脂、零卡的饮料，比如“带风味”的水或茶饮，可以偶尔拿来替代高热量的饮料或是寡淡的白开水。

另外减肥的朋友，还有一个接近零系列的零食可以推荐。比如鱼肉面条、魔芋凉皮、杏仁粉面包等等，因为原材料用的是魔芋这类接近零千卡的食材，这些食物也几乎接近零卡，偶尔用来替代部分主食，有助于减肥。

无糖饮料也不能天天喝

值得注意的是，无糖饮料并非一点不含糖，多数用了代糖（也叫做甜味剂）来替代蔗糖、白砂糖等，为了健康不可以天天喝。

无糖饮料配料表中赤藓糖醇、三氯蔗糖均是甜味剂。甜味剂是一种食品添加剂，能提供甜味，含很少热量。多位营养专家表示，甜味剂会打乱食欲和味觉，长期食用高甜度的甜味剂，会让人对高度甜味保持依赖性，有可能吃进更多的糖。这样，不仅不利于减重，也不利于身体健康，所以长期饮用无糖饮料不可取。部分无糖饮料中还含有咖啡因，过度饮用容易上瘾。

同样，用“零系列”食物（比如上面举例的魔芋）替代掉一餐的主食，作为减肥也是挺好的。但三餐都吃这样的食物，相当于变相不吃主食，很容易总能量摄入不够，造成基础代谢下降而有损健康。同时，经常吃这样的食物，膳食纤维、维生素、矿物质也很容易摄入不足，造成营养不良。（综合健康时报、大连日报）