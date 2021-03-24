五年级小学生颈椎“变直”这些习惯要注意

颈椎病是一种以退行性病理改变为基础的疾病，近年，南方医科大学第三附属医院脊柱外科医生发现就诊病人里多了很多年轻面孔，大部分是办公室白领、程序员等。3月18日，脊柱外科一科尹刚辉副主任医师还接诊了一位五年级的小学生，由于脖子痛，妈妈带他来看脊柱门诊。

拍了X片发现，这个小男孩颈椎的弧度已经往反方向弯曲，片子显示颈椎有明显“变直”局部反曲。尹刚辉说：“人的正常曲线，在颈椎是有一个向前凸弧度。如果长期低头伏案工作和学习，颈椎一直处于反曲状态的高度疲劳之下，影像学上就会表现为颈椎反曲、生理曲度变直。而长期颈椎反曲形成后，会加速颈椎的老化，出现颈部疼痛、局限性针刺样疼痛，严重者会导致颈椎病。”

尹刚辉说，像小男孩这种情况其实也不少见，这种属于颈椎病的“假性”范畴，还没到颈椎及其附属部位病变的程度，不用过于担心。但如果颈痛合并上肢麻木、疼痛、四肢乏力、行走不稳的话，还是要引起重视。颈椎曲度变化后，先会引起肌肉紧张度增加，使肌肉僵硬。如果韧带长期劳损，骨质增生，脊椎加速老化，从而引起椎间盘的损伤，那是不可逆的。

那么，要如何预防颈椎问题的发生呢？尹刚辉提了几个建议：第一，不要长时间伏案，建议40分钟左右起来活动5-10分钟；第二，做作业、看书或者工作时应该选择合适的桌椅，随着身高变化要及时调整桌椅的高度，灯光要合适，并保持良好的坐姿；第三，选择适合自己的枕头和床垫，让脖子有良好的支撑，颈椎不悬空。床垫选择因人而异，如果起床觉得腰酸背痛，那可能床垫过硬或过软了。第四，如果出现颈椎不舒服的情况，不要盲目推拿按摩，适当休息和热敷。建议热敷温度40℃左右，每天三四次，每次10分钟。如果情况难以缓解，要及时到正规医院的脊柱专科就医。