发病率降速优于全球平均水平

3月23日，国家卫生健康委在京举办第26个世界防治结核病日主题宣传活动。今年的主题是“终结结核流行，自由健康呼吸”，呼吁全社会高度关注结核病防治问题，大力传播防治政策和知识，倡导大家为终结结核病流行，维护公众健康贡献力量。国家卫生健康委党组成员王建军出席活动并讲话。

据了解，“十三五”期间，我国结核病防控投入不断加大，结核病专项5年累计投入超过100亿元。结核病综合服务能力显著提高，疾控机构负责统筹管理、定点医疗机构规范诊疗和基层医疗卫生机构全程管理的新型防治服务体系全面升级，分子生物学诊断技术大力推广，为患者提供快速精准的诊疗服务；“互联网+”和人工智能技术的应用，助力结核患者管理，提升患者依从性和基层管理效率。扎实落实分级诊疗制度，基本实现“普通结核患者不出县，耐药患者不出市”。

“十三五”期间，我国还着力减轻结核患者负担，推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接，部分地区耐药患者的实际报销比例达到了90%。“十三五”期间，全国结核病疫情持续下降，发病率从65/10万下降到58/10万，下降速度明显优于全球平均水平；全国共发现和治疗370万结核病患者，治疗成功率保持在90%以上，避免了近千万人感染，为全社会挽回了4000多亿元损失。

活动现场还发布了结核病防治公益广告、《为了健康的呼吸——中国结核病防治纪实》画册、中国结核病防控健康教育资源库等；启动了“结核医生”全国中青年医生演讲晋级大赛、第三届结核病防治知识网络竞赛、“一分钟 话结核”短视频宣传挑战赛、“健康中国-乡村智慧卫生室千村万户”等系列宣传活动。（记者张磊 通讯员陈明莲）