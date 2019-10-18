澄黄丝儿草上缠，既非金属亦非棉，能补肝肾强筋骨。这就是我们要说的一种中药，也就是被《神农本草经》列为上品的“菟丝子”。菟丝子是旋花科植物的干燥成熟种子，性甘、温，归肾、肝、经，具有滋补肝肾、固精缩尿、安胎、明目、止泻之功效。菟丝子既可补阳，又可益阴，具有温而不燥，补而不滞的特点。据《本草经疏》记载：“菟丝子为补脾肾肝三经要药。主续绝伤，补不足，益气力，肥健者，三经而俱实则绝伤续而不足补矣。……久服明目轻身延年者，目得血而能视，肝开窍于目，瞳子神光属肾，肝肾实则目自明，脏实精满则身自轻，延年可必矣。”中医主要将此药应用于治疗肾虚腰痛、阳痿遗精、尿频、宫冷不孕、胎动不安、目暗便溏等肾阳虚症。

菟丝子的代表方剂是我国著名的补肾良方——五子衍宗丸，该方距今已有上千年的历史，备受历代医家推崇。据考证，五子衍宗丸起源于唐朝，它的雏形是记录在《道教·悬解录》一书中的五子守仙方。

古人对五子衍宗丸的命名十分有意思。名字中的“五子”二字，可谓一语双关、尽显心思。因为该方含有5种以“子”为名的中药，即菟丝子、枸杞子、五味子、覆盆子、车前子。取象比类，以此得名。五子衍宗丸所包含的5种中药材，味厚质润，具有填精益髓，疏利肾气的作用。从组方来看，菟丝子既可益阴，又能扶阳；枸杞子平补肝肾，填精明目；覆盆子、五味子滋阴固肾、涩精止遗；车前子清热利水渗湿，泄肾中虚火。诸药合用，共奏补肾益精之功。中医认为“人始生，先成精，而肾藏精，故肾为先天之本。”肾所藏之精，是人体生命活动的根本，主管人体的生长发育和生殖功能。但先天不足或后天失养、房事劳伤、久病劳损，均会耗伤肾精，出现遗精滑精、腰膝酸软、小便频数、尿后余沥等症。

秋冬季因肝肾虚导致腰痛的中老年人以及精力不足、身体虚弱、气血两亏、慢性疲劳的人均适合食用。最为简便的方法是菟丝子茶：选用菟丝子10克，洗净，加红糖适量，沸水冲泡代茶饮即可。菟丝子酒也是很好的方法：准备30克菟丝子，30克五味子，500毫升黄酒。把菟丝子和五味子一起放进调料袋里，扎紧袋口，放进广口瓶里，加入黄酒，密封盖好，49天后就可以饮用。温热后饮用效果会更好，每次饮用约20毫升，每天3次。随着现代医学的发展和临床经验的丰富，五子衍宗丸的应用范围也在不断扩大，中医的这一经典方剂也将更好地服务于临床，惠及更多的人。

（作者系北京市朝阳中医医院副主任医师）