电子烟监管风暴即将来临

整个电子烟板块市值一天蒸发2000多亿，加盟店三天回本的神话将成历史

达摩克利斯之剑高悬

电子烟监管风暴即将来临

整个电子烟板块市值一天蒸发2000多亿，加盟店三天回本的神话将成历史

悬在电子烟头上的“达摩克利斯之剑”终于落下了！

3月22日下午，据工信部消息，对电子烟等新型烟草制品的监管未来或将参照卷烟的有关规定执行。受此消息影响，在美国上市的电子烟品牌悦刻母公司雾芯科技暴跌47%，市值缩水近千亿元。A股和港股的电子烟概念股也纷纷大跌，整个电子烟板块市值损失超过2000亿元。

或被划入烟草范围

电子烟行业迎来巨震

3月22日，工信部公开征求对《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》中提到，“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”若该征求意见稿通过，意味着电子烟将划入烟草范围。依照《烟草专卖法》规定，电子烟企业须获得“烟草专卖生产企业许可证”、“烟草专卖批发企业许可证”，电子烟线下销售商也需要持有“烟草专卖零售许可证”。这对于电子烟企业和线下销售商来讲，准入门槛大幅提高。此外，参照卷烟监管，对电子烟企业最直观影响体现在税收方面，可能意味着未来电子烟企业要面对等同烟草的高税率，增值税税率为16%。

根据国家税务总局《关于调整卷烟消费税的通知》，各类烟草的税率为：甲类卷烟(调拨价70元或以上/条)：税率56%，另收0.003元/支，于生产环节征收；乙类卷烟（调拨价低于70元/条）：税率36%，另收0.003元/支，于生产环节征收；商业批发：税率11%，另收0.005元/支，于批发环节征收；雪茄：税率36%，于生产环节征收；烟丝：税率30%，于生产环节征收。

香烟价格越贵，烟草税越高。目前市场上主流电子烟的烟弹为99元一盒，按照甲类卷烟计算，其要征收16%的增值税、56%的甲类卷烟消费税以及11%的商业批发税，总税率达到83%。代工成本约33元的烟弹，至少要征收27元以上的税款。

显而易见，在新规出台后，包括悦刻在内的电子烟厂商的毛利润预计会出现大幅度的下调。

雾芯市值一天被腰斩

板块市值损失超两千亿

该文件虽然还在征求意见，但无疑电子烟监管新政出台在即。受此影响，电子烟龙头企业雾芯科技暴跌47.84%。经过周一的大跌后，雾芯科技相较于35美元的历史最高价，已经跌去七成。据招股书中的信息显示，雾芯科技旗下的悦刻仅成立3年，已成为中国排名第一的电子烟品牌。根据雾芯科技招股书，悦刻创始人、39岁的汪莹拥有其54.3%股份（含代持股份），持股市值635亿元人民币，较上市首日的1612.7亿元缩水近千亿元。

受美股雾芯科技大跌影响，港股思摩尔国际盘中一度下跌40%，收盘下跌27.22%，市值损失1066亿港元。思摩尔国际是电子雾化设备龙头。

电子烟香精生产企业，中国波顿盘初也一度跌40%，最低价报3.8港元，截至收盘，中国波顿跌23.08%，报4.9港元。

在A股，电子烟概念同样受到波及，多只电子烟产业链关联个股下跌明显。亿纬锂能昨天大跌15.85%，市值损失247亿元。亿纬锂能核心业务为锂离子电池，应用于电子烟领域的锂碳电池是锂离子电池业务的主要产品。昨天盘后，亿纬锂能发布澄清公告，公司不涉及电子烟制造销售。电子烟尼古丁提供商金城医药跌12.4%。此外，爱施德开盘吃到跌停，集友股份、赢合科技、鹏辉能源、顺灏股份等也跟跌。粗略计算，昨天电子烟板块市值蒸发超过2000亿元。

值得一提的是，在电子烟相关股票集体大跌的情况下，传统烟企则大幅走高，中银香港盘初一度涨超20%，截至收盘，涨幅为6.68%。

加盟店曾创下三天回本神话

毛利率超五成

电子烟专卖店这几年就像雨后春笋一样遍地都是。“想做这一行，别管附近有多少电子烟门店，只要周边的人流能满足你选的位置就行。”一位电子烟加盟店主透露，悦刻的开店策略是相隔500米可开一家店。他的门店租金成本是7000元左右，一盒烟弹99元，每月只要卖出去150盒，就能盈亏平衡。

悦刻的赚钱能力不容小觑。2020年第三季度，悦刻的烟杆和烟弹的销售数额分别达到300万套和6190万颗，相当于一个月就能卖出超过2000万颗烟弹。营业收入方面，增速同样惊人，悦刻在2018年、2019年、2020年前三季度的收入分别为1.32亿元、15.49亿元、22.01亿元。高达40%的毛利率同样也说明了悦刻的盈利能力。

2020年1月，悦刻表示，计划在未来3年累计投入6亿元，开拓10000家专卖店。刚刚进入2021年，YOOZ柚子也公布了万家专卖店计划——补贴代理商6亿元，一年开业1万家专卖店。

开店意味着要烧大量的资金，抢滩线下注定是一场砸钱的较量。各品牌砸钱抢渠道的方式大同小异：提供装修补贴、房租补贴、新品货补等。

各品牌倚重的线下渠道，在利益链上又能分到多少蛋糕？从悦刻客服提供的数据可以看到，全国统一进货价格的专卖店，毛利润在40%~50%之间，而由当地经销商提供报价单的授权店，毛利润一般是零售价的40%左右。一个令人惊讶的例子是，在成都北郊某个镇的喜雾专卖店，开业当天营收超过1万元，三天回本。该店店主也因此获得喜雾“小镇李佳琦”的称号。

不过，这样的暴富神话或成历史。

在此次工信部征求意见稿之前，电子烟在国内还未被定义为“烟草”，其机身被归类于电子产品，烟油为食品，电子烟按普通消费品征税，综合税率不到20%。光大证券相关研究数据显示，在20%的税率下，单枚烟弹终端价格上涨3.5元；当税率提高到50%时，终端价格将上涨10.5元，而这必将会打断当前电子烟的高速增长。

天风证券认为，此次监管出台明确了雾化电子烟的监管主体和方向，后续还需等待具体细则落地，监管落地将有效推高行业门槛，集中度提升。