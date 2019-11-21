食品安全监管需要更多吹哨人

新修订的《食品安全法实施条例》，将于12月1日施行。《条例》按照最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”要求，强化食品生产经营企业主体责任。（11月11日《科技日报》）

对于《条例》中有关建立内部举报人奖励制度且要解决举报人后顾之忧的规定，笔者十分赞赏。内部人爆料制度，专业名词称为吹哨人制度，在英、美等国家已经发挥了非常重要的作用，我国建立并完善此制度大有裨益。

吹哨人制度有利于拓展企业内部信息的供给主体。任何行业都可能存在一些不为人知的潜规则，食品行业同样如此，这就成了监管工作中的难点和盲点。长期以来，我们强调社会监督而忽视了内部监督，但最熟悉企业内部运营情况的正是企业员工。鼓励知情人士举报，有利于提高监管效能、降低监管成本，让达摩克利斯之剑高悬，企业管理者不敢铤而走险。

当然，要实施吹哨人制度，必须加强对于吹哨人的人身保护和就业保护。笔者建议出台专门的司法解释，对被举报人的报复行为进行从重处理，解除吹哨人的后顾之忧。□董平（法律工作者）