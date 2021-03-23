罗氏集团CEO施万：疫情凸显医疗数据巨大潜力

近日，罗氏集团首席执行官施万博士（Dr. Severin Schwan）首次出席中国发展高层论坛，通过大会建言献策。

施万博士认为，医疗保健是所有国家必不可少的投资，强大而有韧性的卫生健康系统不仅能有效抵御疫情，也有助于我们应对当前主要的慢性疾病。

他表示，健康不仅能提升人民的幸福感，还有助于推动经济增长和社会繁荣。疫情凸显了诊断的价值，也证明我们需要良好的检测基础设施。检测和筛查使早期干预成为可能，更具防御性的卫健系统不仅节约成本，而且能避免很多痛苦。疫情凸显了医疗数据的价值，信息技术的发展让数据在解决棘手医疗健康问题上有巨大潜力。随着中国在科技领域的聚焦且在医疗数据化方面的敢为人先，坚信中国将成为全球领先的创新中心之一。

据了解，施万博士向大会提交了主题为“加速医药创新转型，赋能健康中国建设新机遇”的报告，就“医疗数据应用”和“生物医药产业创新”两大议题提出建议。