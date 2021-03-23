国家卫健委：六项举措便利个人申领和使用健康码

人民网北京3月23日电 （董童）今日，国家卫健委就“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动相关情况召开新闻发布会。会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍了在新冠肺炎疫情常态化防控状态下，如何实现健康码“一码通行”。

毛群安认为，在新冠肺炎疫情防控过程中，健康码的运用对人员流动、复工复产、复学复市，发挥了非常重要的作用。在常态化疫情防控中，通过基础数据的互认共享，会同国务院办公厅电子政务办公室等部门，制定了健康码管理与服务的制度，明确了赋码和转码规则，清理规范现有的各类疫情防控码，原则上一个省（区、市）只保留一个统筹建设的健康码，全国目前基本实现了健康码的“一码通行”。

毛群安介绍，为便利个人申领和使用健康码，国家卫健委明确提出了六项举措。

一是个人凭全国一体化政务服务平台防疫健康码显示的“无异常”信息或各地健康码“绿码”，即可在交通卡口、居住小区、车站、机场、港口、客运站、轮渡和开放运营的码头、医院、公园等地通行，无须申领和出示到访地的健康码。

二是完善老年人、未成年人等特殊人群使用健康码。各地健康码要完善亲友代办，一人绑定多人等功能，支持用同行家人、朋友的智能手机来代领健康码，方便不太习惯使用智能手机的群体出行。

三是允许纸质的健康码“绿码”或“无异常”通行。

四是经本人授权，可以通过查询身份证件等方式授权工作人员代查健康码，方便不使用智能手机的群体出行。

五是有条件的地区和场所要为不使用智能手机的老年人等群体设立“无健康码通道”。

六是加强健康码数据安全管理，坚决防止数据的泄露。

“下一步，我们将进一步推广完善健康码的管理，确保健康码管理全国政策一致，标准统一，同时积极推动通过技术手段，将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区这些信息自动整合到健康码里，无须本人填报，这些工作都在进行中。”毛群安说。