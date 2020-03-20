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国家卫健委：启动“防疫有我、爱卫同行”爱国卫生月活动

2020年03月20日16:32 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电（董童）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，爱国卫生运动是我国防控重大传染病的一个传统法宝，有着独特优势。新冠肺炎疫情发生后，针对疫情防控的初期、攻坚期和复工复产期不同阶段防控工作的要求，全国爱卫办聚焦市场环境、薄弱环节、生产生活环境等部署开展专项活动，以城乡垃圾、污水、厕所等为重点，加强公共卫生环境设施的管护，推动改善城乡环境卫生面貌。

毛群安介绍，各地也组织开展了具有地方特色的爱国卫生运动，通过开展爱国卫生运动，有效降低环境传播疫情的风险，提高全民参与防控工作的意识，增强防护能力。

毛群安说，近日，全国爱卫办联合多部门启动以“防疫有我、爱卫同行”为主题的爱国卫生月活动。

一是要讲好爱国卫生运动的故事，弘扬爱国主义精神；二是持续推进环境卫生的综合整治，全面改善公共卫生环境；三是以“改善环境共享健康”“向不卫生不文明的饮食陋习宣战”“和谐心态快乐生活”等为重点专题，广泛开展宣传动员，切实巩固好前期疫情防控的成果。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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