国家卫健委：聚焦群众看病就医急难愁盼问题 持续推动便民惠民服务

人民网北京3月23日电 （董童）今日，国家卫健委就“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动相关情况召开新闻发布会。会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安简要介绍了《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动通知》的有关情况。

毛群安表示，国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》印发以来，各地各部门推动“互联网+医疗健康”发展取得了明显成效，为总结推广各地在推进“互联网+医疗健康”便民惠民10项措施30条服务的典型做法，进一步聚焦群众看病就医的急难愁盼问题，持续推动便民惠民服务向纵深发展，国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局研究制定了《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》（以下简称《通知》），主要包括五方面内容：

一是推动“一体化”共享服务。提升便捷化、智能化、人性化的服务水平，主要包括坚持线上线下一体融合，优化医疗服务流程，推动区域信息共享互认，方便老年人就医等内容。

二是推动“一码通”融合服务。破除多码并存互不通用信息壁垒，包括强化行业内的“一码通行”等内容。

三是推进“一站式”的结算服务。完善“互联网+”医疗在线支付工作，包括推行“一站式”的及时结算、落实“互联网+”支付政策等内容。

四是推进“一网办”政务服务。化解办事难、办事慢、办事烦问题，包括扩大政务共享服务，便捷信息查询服务，推进基层减负服务等内容。

五是推进“一盘棋”抗疫服务。加强常态化疫情防控信息技术支撑，包括强化早期监测预警，加强疫情防控支撑，深化防疫服务等内容。在《通知》中还特别总结推广包括江苏、江西在内的部分省份的典型做法，供各地参考借鉴。

“下一步，国家卫生健康委将联合相关部门抓好文件的落实，及时总结推广各地的经验做法，确保取得实效，不断提升群众看病就医的获得感。”毛群安说。