北京市将新建48个发热筛查哨点

组建200人市级流调“尖刀班”，新建48个发热筛查哨点，不断开发新发突发传染病防控技术……市卫健委近日发布今年公共卫生工作“任务清单”。

记者从市卫健委了解到，今年，本市将新建48个社区卫生服务中心发热筛查哨点（发热诊室）；按照每个行政村设置一个卫生室的原则，补齐空白村卫生机构短板，重点加强农村地区疫情“早发现”的防控能力。

一个200人的市级流调“尖刀班”，将在全市3600位流调队员中组建，随时准备协助发生疫情的地区开展疫情处置，确保4小时内形成核心流调信息，24小时内完成病例、疑似病例和无症状感染者初步流调，及时控制传染源，切断传播链条；科学精准划定防控区域范围，果断采取封控措施，确保密切接触者和密切接触者的密切接触人员在12小时内转运至集中隔离场所进行隔离医学观察。

全市公共卫生机构将坚持多病共防，不断开发与研究传染病预警、病原快速识别等新发突发传染病防控技术，为市民提供更加精准和高效的防控保障；积极推进儿童青少年近视、肥胖等常见病防控，减少“小眼镜”和“小胖墩”，探索抑郁症等疾病社区综合干预模式，提升市民心理和精神健康水平。

市卫健委透露，与2019年相比，去年全市法定传染病报告发病率下降67.9%，为近5年最低。全市区级疾控机构标准化建设达标比例已达81%，42个社区卫生服务中心和9个乡镇卫生院已达到国家推荐标准，5158个家庭医生服务团队与村（居）委会疫情防控工作无缝对接，基层服务能力不断优化，诊疗量持续保持上升态势。（记者 孙乐琪）