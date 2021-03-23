干细胞领域出台6项新标准

第二届国家干细胞资源库创新联盟大会暨标准发布会近日在京举行。会上，国家干细胞资源库获中国合格评定国家认可委员会颁发的我国第一张生物样本库认可证书。同时，中国细胞生物学会标准工作委员会发布了6项干细胞领域团体标准。

据介绍，这6项新标准分别是《人间充质干细胞》《人视网膜色素上皮细胞》《人诱导多能干细胞》《人心肌细胞》《人造血干/祖细胞》《原代人肝细胞》，对相应的细胞生物学特性、关键质量属性、生产工艺、生产过程和质量控制、检验方法及规则、包装与标签、储存运输等方面进行了系统规定。中国科学院院士、中国细胞生物学学会理事长陈晔光表示，标准发布具有非常重要的指导意义，是干细胞临床转化及相关政策制定的前提和基础。中国科学院院士、中国细胞生物学学会干细胞生物学分会会长季维智表示，标准的发布将在规范干细胞行业发展、保障受试者权益等方面发挥重要作用。

据悉，国家干细胞资源库成为国内首家获得ISO 20387认可的生物样本库，也是国际首家获得认可的干细胞资源库，标志着我国生物样本库的认可制度建设已经走在世界前列。（记者 王潇雨）