中医药在波兰 机遇与挑战并存

“近年来，针灸的疗效与机理不断被证实，得到越来越多波兰民众的认可，并且已被纳入医保范围。针灸在波兰的应用日益广泛，主要用于慢性疼痛、癌症、心血管疾病等慢性病的治疗。”中国中医科学院中医临床基础医学研究所赵静教授团队在《波兰中医药发展现状与分析》一文中如是说，该论文与参加科技部国际培训项目“中医药临床实践与研究进展高级研讨项目”的波兰医生共同撰写。

中医与波兰的不解之缘

早在17世纪，中医就与波兰结下了不解之缘。当时，波兰汉学家卜弥格首次将包括中医文化在内的中国古代科学成果系统地介绍给欧洲。卜弥格详细记录了针灸和中草药的理论及应用，并将《黄帝内经》《难经》《脉经》这三部中医著作翻译成拉丁文在欧洲传播。其著作《医学要诀》图文并茂地介绍了中医诊疗手段，并阐明了中国哲学思想及其在医学上的应用。

19世纪，中医针灸术传入波兰。1828年由安东尼·巴南诺夫斯基博士撰写的《中国和日本的艾灸》和1830年由约瑟夫·多马斯车夫斯基医生撰写的《脑积水与针刺术》两篇论文被认为是针灸术传入波兰的开拓性著作。这些工作为中医药在波兰的传播奠定了较为坚实的基础。

然而，直至20世纪60年代，针灸疗法在波兰才逐渐被重视并正式应用于临床。20世纪70年代，波兰医生兹·加尔努谢夫斯基教授开始致力于针灸在波兰的发展与推广，在其努力下，波兰卫生部于1976年颁布简讯，将针灸术列入波兰医学之内；1978年，加尔努谢夫斯基教授在华沙开办第一家针灸诊所；1981年，波兰医学会反射疗法（当时针灸疗法在波兰的名称——记者注）学会组建，加尔努谢夫斯基教授任主席，同年，他来到中国参加“国际针灸班”学习，并于回国后举办了12期针灸学习班，此后，在华沙、克拉科夫等城市相继建立了中医学校。在加尔努谢夫斯基教授及其同事的努力下，针灸在波兰不断发展，同时也带动了中医药整体发展——2009年，波兰中医药学会成立；2010年，针灸师作为医学相关专业被波兰工作与社会政策部认可。

中医在波兰面临的困境

“时至今日，中医学在波兰的发展已经取得一定的成绩，然而也面临着挑战。”赵静告诉中青报·中青网记者，虽然作为“先锋队”的针灸疗法在波兰已经得到较广泛的认可，但是波兰民众及医疗工作者对中医理论和其他疗法的认识仍显不足，中医药监管、教育与研究等均有待加强。

“中医执业监管不足，各类中医协会混杂，是阻滞中医在波兰发展的一大障碍。”赵静介绍，许多没有接受过医疗培训的人员只要在地方政府部门注册，就可以进行针灸或其他中医治疗措施（草药、艾灸、拔罐、食疗、按摩等）的健康服务工作。这导致执业中医师技术水平良莠不齐，而中医按摩、草药疗法、功法锻炼等技术的运用并不局限于受过专业医学教育的人，在一定程度上降低了患者对中医药疗效的信心，影响了中医在波兰的推广。同时，许多草药与食品之间的关系难以区分，不经过任何监管即可通过网络销售，中药市场的管理混乱，没有明确的中药质量标准，这些都给中医药的监管增加了难度。

中医在波兰发展的另一“拦路虎”是面向临床及科研的高等教育不足。赵静介绍，在临床上，医师培训没有规范化课程，并且没有相应的学历教育以培养优秀中医人才。在科研上，目前已有的研究多局限于针灸疗法，且项目数量有限，没有形成完整的学科体系。在科普方面，民众对于中医理论的理解仍不充分，中医的真正价值并没有被正确认识，很多中医疗法包括推拿、气功、中药等，并没有同民间疗法和传统医学进行明确的区分。

中医药的机遇

基于研究中发现的问题，赵静等人进行了深入分析并提出建议，以期通过规范化中医执业、扩大医保中中医的覆盖率、完善中医教育和学历认证等措施，促进两国在中医药领域的广泛合作，推动中医药在波兰的发展与传播。

赵静建议，参照ISO中医药国际标准，规范波兰中医药市场。同时，通过加强交流合作，制定合理的中医师培训管理制度，进行严格的考核与审查，促成中医的执业规范和临床操作指南，规范中医疗法在波兰的运用。此外，制定明确的中药质量管理标准，保证中草药市场的规范。

“中医药在长期疾病防治与健康维护中形成了药物、食疗、针灸、推拿、刮痧、拔罐、太极拳等多种行之有效的方法，我们可以针对民众对疾病防治的健康需求，以及就医等待时间过长、某些疾病报销比例低等问题，加大相关非药物疗法的宣传。一方面，可以波兰中医药相关团体及孔子学院为基础，针对高发疾病制定简便易行的非药物疗法的保健方案（如穴位按摩、太极、拔罐）等；另一方面，可通过中医药贸易、建设海外中医药中心等方式普及中药应用，扩大草药市场。”赵静说。

同时，针对中医教育培训方面的短板，赵静建议加强两国高校和科研机构之间的合作，通过短期与长期相结合的方式，针对医生及医学院学生开展继续教育与学位教育，帮助他们建立中医药理念、掌握相关疗法、了解中医药最新临床与研究进展。“一方面通过国家科技部支持的国际培训项目，邀请具有波兰及各国从事中医药工作的西医医生来华研讨，了解中医药最新临床与研究进展，并在其回国后与国内同行分享，促进中医药最新成果在主流医学界的推广；另一方面，通过促进高校间的合作，开展中医药学位教育，派驻有经验的中医教师，帮助建立合格的中医教育机构，并推动在波兰高校内开设针灸、中医等学位，进而完善中医高等教育及其学历认证；同时，通过设立奖学金的方式，吸引更多波兰学生来华学习中医，培养更多优秀的中医或中西医结合人才。”（中青报·中青网记者 张曼玉）