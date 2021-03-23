类风湿关节炎诊断再添标志物

近日，北京协和医院张烜教授团队发现抗PTX3和抗DUSP11两种类风湿关节炎新型标志物，有助于早期识别类风湿关节炎患者。该研究团队同时阐述了新型标志物在细胞焦亡和炎性因子风暴中的致病机制。该系列成果发表于风湿病学领域顶级学术期刊《风湿病学年鉴》上。

类风湿关节炎的早期诊断和治疗是阻止不可逆关节破坏的关键。中国有上亿名关节肿痛患者，目前临床上通用的类风湿关节炎诊断标志物是抗环瓜氨酸肽抗体（ACPA），但仍有1/3的类风湿关节炎患者血清ACPA呈阴性，不能被诊断。

张烜团队近8年潜心研究寻找类风湿关节炎有效诊断标志物，收集了上千例标本，在国际上首次报道：抗PTX3和抗DUSP11自身抗体可作为ACPA阴性类风湿关节炎的诊断标志物。

研究团队发现，抗PTX3和抗DUSP11自身抗体的联合诊断具有很好的诊断敏感性和特异性。研究者反复交叉验证，确保了研究成果的可靠性。

为了解新型标志物在类风湿关节炎发病机制中的作用，团队进一步研究发现，PTX3蛋白在类风湿关节炎患者的血清中显著增高。当PTX3和补体C1q结合时，可促进类风湿关节炎患者单核细胞发生明显焦亡，释放大量炎性细胞因子，甚至引起患者体内的炎性因子风暴。研究者同时发现，细胞因子IL-6也参与其中，增强PTX3和C1q的“破坏力”。

该系列成果为设计小分子抑制剂，治疗类风湿关节炎，提供了理论基础和新的思路。（通讯员干玎竹 李可天 记者陈明雁）