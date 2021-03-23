北京经开区增设企业疫苗临时接种点

在推进大规模人群新冠病毒疫苗接种、提高为企服务能力方面，北京经济技术开发区频出实招。记者昨日从经开区获悉，该区增设3个企业疫苗临时接种点，主动“上门”为企业员工提供接种疫苗服务。目前经开区已基本完成第一剂次接种工作，截至3月21日，累计接种近31万剂次，预计4月底完成全部两剂次大规模人群接种工作。

昨日上午，北青报记者在位于京东集团的临时接种点看到，一楼大厅左侧被划分为疫苗接种等候区、登记区、接种区、留观区四大区域。员工从排队进入登记区到接种疫苗整个过程不超过5分钟。正在留观区等待观察的京东集团员工田芳妮说：“这种上门服务的方式特别方便，我们通过预约系统进行自主报名，可以精确到分钟下楼，节省了很多排队等候和路途接送的时间。”

京东集团员工共享服务中心工作人员冷寒露介绍，该集团1月17日设立疫苗接种点，并设有专门的冷链存储空间，疫苗进库、出库有专人负责，并进行登记。该接种点每天接种人数为1400人左右，目前已完成2.2万名员工的接种，接种率达78%，预计本周完成所有应接尽接人员的疫苗接种。

1月17日起，经开区先后启动了京东集团、中芯国际、北京奔驰3个临时接种点，由疫苗接种队“上门”为企业员工提供接种疫苗服务，各临时接种点最大接种能力达1500人次/天。截至目前，3个企业临时接种点累计接种近6万人次。2月16日经开区全面启动大规模人员接种工作，以同仁医院、国康医院、爱育华医院3家疫苗接种门诊为基础，增设亦创国际会展中心疫苗临时接种点。

“随着接种门诊和临时接种点的建成，经开区接种能力达每日1万人次，确保大规模人群新冠疫苗接种工作顺利进行。”经开区有关负责人表示。（记者 李佳）