全国医疗服务评估评价大会举办

日前，由国家卫生健康委员会医政医管局和湖北省卫生健康委员会指导，人民网·人民健康、北京协和医学院卫生健康管理政策学院等主办的“全国医疗服务评估评价大会暨改善医疗服务经验交流会”在武汉举办。会上公布了2020年度“患者、医务人员双满意”总分排名。

受国家卫生健康委医政医管局和国家中医药管理局的委托，由北京协和医学院公共卫生学院院长刘远立教授领衔的北京协和医学院项目评估团队以第三方角度，从2016年2月到2021年3月，开展了5次针对“改善服务行动”的评估工作，评估范围覆盖31个省（自治区、直辖市）以及新疆生产建设兵团。在综合医院双满意排行榜中，华中科技大学同济医学院附属同济医院、吉林大学白求恩第一医院、中山大学附属第一医院分别位列前三。（记者 王君平）

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 13 版）