构筑保障人民健康免疫屏障

国务院联防联控机制22日在京召开全国新冠病毒疫苗接种工作电视电话会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，加快推进新冠病毒疫苗接种工作，提高人群接种率，有效降低新冠病毒传播风险，保障人民生命安全和身体健康，为巩固经济恢复性增长基础、促进国内国际双循环提供有力保障。

国务委员兼国务院秘书长肖捷主持会议。

孙春兰指出，经过各方面的共同努力，我国疫苗研发和生产取得重要进展，4个疫苗附条件上市、1个疫苗经评估论证同意紧急使用，产能产量大幅提升，接种使用是安全有效的。各地各部门要以对人民生命健康高度负责的精神，加强组织协调，层层压实责任，细化实施方案，周密做好疫苗接种工作，确保如期完成接种目标任务。

孙春兰强调，要优先安排重点人群接种，合理设置接种点，及时向社会公布接种单位信息，提高接种服务的可及性、便利性。加强医务人员培训，熟练掌握接种技术、操作规范和注意事项，做好疑似异常反应监测和应急救治，保障接种安全。加强疫苗生产供应保障，做好供需对接、精准调配，强化全链条全流程质量监管，坚决守住安全底线。加强宣传组织动员，强化保障政策激励，提高群众接种意愿。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 04 版）