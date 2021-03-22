圆心科技集团银川妙手互联网医院纳入医保定点机构

2021年3月，圆心科技集团旗下银川妙手互联网医院正式纳入医保定点支付机构名单。此次开通线上医保支付后，将为银川人民提供在线复诊、处方流转、慢病复诊续方、用药支付，送药上门等服务，从而提高了医疗服务的便捷性，保障了患者的用药依从性和可及性。

近年来，国家政策层面高度重视并积极推进互联网医疗医保支付环节的打通。去年11月，国家医疗保障局官方网站发布的《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》指出，要支持符合规定的“互联网+”医疗服务发展，对线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策。

顺应政策趋势，“互联网+”医疗行业迈入医疗、医药、医保“三医联动”的全新阶段。其中，慢病用药管理或将成为“互联网+”医疗实现飞跃发展的突破口。“互联网+”医疗将线上处方购药纳入医保报销，参保人线上复诊后可在线上或者实体医疗机构定点药店配药，药品通过快递配送给参保人，提高了患者的用药可及性。

银川妙手互联网医院纳入医保定点机构，使其具备了完整的诊疗流程，从医生开具处方、药师审核处方、患者获取处方、购药医保结算、配送到家，形成完整的医药服务链条，同时做到药品配送可追溯。通过帮助患者建立在线复诊购药快速通道，减轻线下就医困难。让医保患者足不出户也能用上药，全面提升患者健康服务的获得感和幸福感。