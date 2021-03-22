专家热议：关爱职工健康 肿瘤防治做到早筛早诊

人民网北京3月22日电 （记者郝帅）3月5日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办六届。

在主题为“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”的专场论坛上，与会嘉宾就如何提升职场人的预防肿瘤意识、以及如何保障职业人群健康等多个话题进行了深入讨论，并分享了精彩观点。

专场论坛由人民日报社高级记者白剑峰主持，国家卫健委职业健康司职业病管理处处长廖海江，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所所长孙新，中国肝炎防治基金会常务副理事长杨希忠，北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任王贵强，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚，诺辉健康CEO朱叶青，泛生子健康联合创始人雷丽参加了本场专场论坛。

提升职业人群健康素养 切实保障劳动者职业健康

廖海江指出，近年来，各地尘肺病防治攻坚行动取得显著成效，“十三五”时期国家职业病防治规划重点工作圆满收官，职业病防治工作取得积极进展。“十四五”期间，要进一步完善法律法规标准，强化用人单位主体责任的落实，不断提升职业人群健康素养，切实保障劳动者职业健康。

“多数人职业生涯约占其生命周期的1/2，同时我国就业人口占总人口的1/2以上。这两个‘1/2’显示出职业健康工作是极为重要的。”廖海江表示，职业健康保护行动作为《健康中国行动（2019-2030年）》的15个专项行动之一，涉及广大劳动者健康，牵连亿万家庭福祉。

廖海江指出，近年来，地方政府纷纷加大尘肺病等职业病防治力度，重点行业专项治理、尘肺病患者救治救助、监管执法、技术支撑体系建设等方面均取得显著进展，全社会重视职业健康的浓厚氛围正在形成。面对新形势和新任务，下一步要加大推进健康中国建设力度，既全力做好尘肺病、噪声聋、职业肿瘤、职业中毒等传统职业病防控，同时关注肌肉骨骼疾病和精神疾病等工作相关疾病的预防。

创建健康安全工作场所，促进职业人群健康

“我国是世界上人口最多的国家，同时也是劳动人口最多的国家，多数劳动者的职业生涯超过其生命周期的二分之一，职业健康关乎全面小康，关系全民健康。”孙新说。

对此，孙新表示，工作场所是保障和促进职业健康的重要环境，采取综合的预防措施，减少各类职业危害因素对劳动者健康的影响，可以有效地预防和控制职业病和包括癌症在内的慢性病的发生。

对于劳动者个人来讲，倡导健康的生活和工作方式，预防和控制癌症危险因素非常重要。孙新认为，一是劳动者需要了解工作场所存在的职业病危害，掌握职业病危害的防护知识，减少各类职业病危害暴露，控制和降低职业病的发生；二是通过宣传教育提高劳动者的健康素养，普及防癌抗癌知识；三是积极创建无烟工作环境，规避吸烟等不良生活习惯；四是注重膳食营养健康；五是针对不同的工作场所，鼓励开展一些有特色的身体活动。

开展对肝病的两轮筛查，保障职工健康

“近年来，我国肝癌发病率逐渐增高，由于病毒性肝炎诊断率低，规范治疗存在一定的不足，影响职工的健康。肝脏是个‘沉默器官’，及早发现是肝病防治的关键。”杨希忠表示，病毒性肝炎是可防可治的，开展筛查是预防肝癌的重要手段，首先，对病毒性肝炎、脂肪肝开展早期筛查，预防为主，可以提高病毒性肝炎的治愈率。其次，对于病毒性肝炎、脂肪肝患者等肝癌患病高危人群，需要及时开展第二次筛查，预防肝癌。

杨希忠还介绍，肝炎和肝癌虽不属于职业病，但是由于患病人数比较大，是影响职工健康的重要因素之一。随着职工生活环境、工作条件的改善，不良的生活习惯和工作压力等多种因素，当前我国脂肪肝的发病率逐年增高，肝病防治形势亟待重视。

杨希忠建议，企业应关心职工健康，组织开展职工体检，进一步提高肝癌的早筛率。同时，筛查是预防肝癌的重要手段，应对肝病开展两轮筛查，保障职工健康。

保护职业健康 酒精肝脂肪肝都值得关注

“酒精肝、脂肪肝是职业健康中的普遍问题，如果控制不当，有可能发展为肝癌，因此必须重视。”王贵强建议，在职业健康中，要进一步加强病毒性肝炎和早期肝癌的筛查，尤其是经过不规范医疗检测操作、血液暴露风险的高危人群，都应进行筛查。企业体检要在隐私保护基础上，有针对性地针对肝癌进行定向筛查，及早开展规范化治疗，以达到早诊早治的效果，减少肝癌的发生。

“喝酒本身也是一个导致肝炎、肝硬化、肝癌非常重要的原因。”王贵强表示，现在很多喝酒是职业行为，在体检中重视肝脏检查，尽可能地帮助高风险的员工在早期发现肝癌，也是关爱职工健康需要特别关注的。

此外，脂肪肝也是应该关注的问题。王贵强说：“现在大家有一个误区，认为脂肪肝就是肥胖而已。并且，脂肪肝进展非常缓慢，常常没有什么感觉，到了肝硬化、肝癌就晚了。”他提醒，单纯的脂肪肝监测就可以了，出现脂肪肝炎了一定要高度关注、规律筛查、预防肝癌。

肝癌不等于绝症，推动预防关口前移

职工健康问题涉及非常庞大的人群，其中癌症的早期筛查亟需引起重视。雷丽说：“肝癌不等于绝症，早期肝癌的五年生存率甚至可以高达90%。肝癌防治在我国依然任重道远。我国7000万乙肝病毒携带者，700万肝硬化患者，他们都是肝癌的高危人群。”

“泛生子在做的，就是通过最新的肝癌早筛原研技术，帮助这些高危人群在早期发现肝癌。”雷丽介绍：“作为目前唯一一家参与肝癌、肺癌、消化道三大癌种国家级早筛研发项目的公司，也是目前为数不多的积极开展前瞻性真实世界研究的早筛公司。泛生子采用的是血液样本，无论是技术积累或是应用推广，都非常利于向其他癌种早筛拓展。”

雷丽表示，在国家早诊早治政策的持续引导下，伴随人民健康意识的提升，早筛市场渗透率将逐步增加，泛生子的肝癌早筛产品和服务会造福更多的中国家庭，大幅度降低肝癌的死亡率。

健康中国从升级职工健康体检开始

有数据表明，我国接触职业病危害因素的人群约有2亿，职业病危害因素已经成为影响成年人健康的重要因素。如何加快推进健康中国行动，尤其是推动职业人群的健康管理，是全社会正在面临的一大难题。张黎刚呼吁，应在保护好患者隐私权益的基础上，加强重点人群乙肝、丙肝筛查工作，提高早筛、早诊率，提高普通人群防治意识。

近年来，肿瘤发病呈年轻化的趋势愈发明显，针对职场肿瘤潜在风险人群如何精准做到早发现、早诊断、早治疗的问题，张黎刚认为：“体检应根据个体的差异化，做个性化体检。对于特定行业、特定环境的高危职业人群，确实需要通过早期个性化筛查的方式对疾病隐患进行发现、干预、治疗。”

对于未来健康管理的发展方向，张黎刚表示：未来，在健康体检行业里面首先要采集足够多的数据，然后再通过人工智能进行数据分析，以动态的数字变化，让每个人更加了解自己的健康状况，从而有效加强个人健康管理。

癌症筛查能大幅降低公共卫生费用

“癌症筛查意义重大，可以有效降低癌症发病率、死亡率，同时大幅降低公共卫生费用。”朱叶青表示，以往癌症筛查主要依赖医院或专业机构完成，随着癌症筛查新技术的普及，癌症筛查可以便捷实现关口前移，重心下沉到家庭、社区、职场等，只有更多的人重视筛查，参与筛查，才能真正体现出癌症筛查的意义。

朱叶青表示，癌症筛查对每个人的健康管理至关重要，希望通过多组学技术平台，为每一种癌症找到适合的筛查手段。作为目前国内唯一持有国家药监局癌症早筛许可证的企业，诺辉健康始终致力于癌症早筛技术创新，推动癌症早筛技术的应用和普及，提升大众对于癌症早筛的知晓率，使癌症筛查成为健康管理的重要一环，让癌症筛查成为职场人预防癌症的必选项。