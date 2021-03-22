新冠疫情下如何提高免疫水平？专家建议继续积极接种疫苗

人民网北京3月22日电 （记者乔业琼）“实践证明，随着传染病和免疫预防知识的普及，公众对新冠疫苗逐步认可，这大大促进了新冠疫情及其它传染病防控工作的开展。”中华预防医学会秘书长梁晓峰表示。日前，由中华预防医学会主办、赛诺菲巴斯德支持的新形势 新起点：新冠疫情下免疫策略交流大会在京举办，旨在分析新冠疫情下我国免疫规划所面临的机遇与挑战，为我国免疫规划结构性升级和传染病防控发展提供更多新启示与新思路。

据今年2月5日世卫组织发布的报告显示，全球接种新冠疫苗的人数已超过感染病例总数。中国医学科学院院长王辰院士分析说，目前，全球新冠疫苗接种进程还处于“雨势已缓和，但太阳还没出来”的阶段，接种疫苗现已成为全球最为关注的问题。

通过强有力的防控措施和新冠疫苗的接种，在全球范围内，我国率先控制住了疫情。最新数据显示，我国的新冠疫苗在满足国内需求的同时，还出口到五十多个国家和地区，为全球抗击新冠疫情工作做出了突出贡献。“但是，就目前看来，通过接种疫苗消灭新冠疫情的可行性较低，不排除新冠疫情像上世纪的大流感一样转化为季节性流感。因此，疫情防控的意识不能放松，我们呼吁大家要继续积极接种疫苗。”中国疾病预防控制中心主任高福院士强调。

目前，我国新冠疫苗接种工作正在有序开展。国家卫生健康委员会疾病预防控制局二级巡视员崔钢分析说，当前，国内疫情形势总体平稳，也给新冠疫苗接种工作带来新的挑战：一是由于我国采取强有力的防控措施，新冠疫情防控形势总体平稳，部分群众认为感染风险较低，暂时不需要通过接种疫苗来增加防护；二是由于新冠疫苗毕竟是新上市的疫苗，部分群众还持有观望态度。

对此，崔钢建议，要做好两个方面的工作：一是加强科普宣传，二是坚定社会信心。“对个人而言，接种疫苗是一项提升自身防护水平的实用措施，对整个社会来说，只有进一步提升接种率，才有可能建立人群免疫屏障，最终阻断病毒传播，这是关系我们每个人切身利益的公共卫生责任。”崔钢说。

随着全球抗疫取得阶段性进展，我们也将逐步进入后疫情时代，新冠疫情对我国免疫规划体系的影响也将从危机应对转变为疫情常态化下对结构升级的新需求。“由于流感病毒与新冠病毒一样都是主要通过呼吸道传播，各年龄段人群都存在感染风险，加之流感病毒适应性很强，病毒发生变异导致新毒株的出现和流行的风险始终存在。所以，在新冠疫情防控新形势下，流感的防控也不能放松。”中国疾病预防控制中心彭质斌主任分析说。

北京协和医学院群医学与公共卫生学院副院长冯录召进一步说，把流感控制好，落实针对医护人员、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的全面疫苗预防策略，可以与新冠疫苗接种形成合力，整体提升防控效果。

考虑到受新冠疫情影响，部分地区一线接种人员工作负荷陡增、儿童常规疫苗针次安排不开等问题，北京协和医学院群医学及公共卫生学院执行院长杨维中建议，进一步落实高效、全面的疫苗接种方案，鼓励多联多价疫苗的研发及创新型儿童免疫解决方案的研究和推广，尤其是疫情常态化防控之下的儿童联合疫苗使用。

对此，中华预防医学会和赛诺菲巴斯德在会上共同启动了“百日咳在中国的疾病负担：基于人群和实验室的主动监测研究”项目。赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平表示，希望可以助力更多儿童创新疫苗解决方案落地，进一步提高我国儿童的健康水平。