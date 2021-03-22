HPV疫苗要早打 9至14岁是最佳接种年龄

宫颈癌是常见的妇科癌症之一，也是为数不多可以通过疫苗进行预防的癌症。专家提示，我国宫颈癌发病有年轻化的趋势，而目前有接种HPV（即人乳头瘤病毒）疫苗意愿的女性年龄普遍偏大，建议进一步重视青少年女性的预防接种。

北京大学第一医院妇产科主任医师毕蕙发现，在该院妇科门诊，来咨询接种HPV疫苗的大部分是25岁以上的女性，13到18岁的青少年只能偶尔见到，很少有家长带女儿来咨询接种。

毕蕙说：“在我国，目前二价、四价HPV疫苗获批适用于9至45岁的女性，九价HPV疫苗适用于16至26岁的女性。HPV疫苗在开始性生活前接种效果最佳，青少年应该作为重点人群。世界卫生组织推荐的最佳接种年龄是9至14岁。我国的指南推荐13至15岁为重点人群。”

据介绍，HPV这类病毒分为多个亚型，可归为高危型和低危型两类。高危型可引起宫颈癌、肛门癌、口咽癌等，低危型可引起皮肤上的扁平疣、寻常疣，以及尖锐湿疣等。高危型HPV的最主要传播途径是性传播。

毕蕙介绍，近年来在全国8家三级医院对13万余名妇科门诊患者的一项研究显示，高危型HPV的感染率近五分之一。

研究显示，由于可预防病毒亚型的数量不同，二价、四价HPV疫苗可预防约70%的宫颈癌，九价疫苗可预防约90%的宫颈癌。专家强调，接种疫苗可以大大降低患宫颈癌的风险。