孩子长不高别大意 小心得了儿童矮小症

总坐在教室第一排，裤子穿一两年还能穿，每年长高不到5厘米……孩子这是发育晚还是生了病？新学期伊始，“孩子长不高”触发很多家长的心病。专家表示，儿童矮小症须早发现、早干预。

中国初级卫生保健基金会理事长曹锡荣介绍，据统计，我国现有矮小人口约3900万人，4到15岁需要治疗的患儿数量约700万人，但每年就诊患者不到30万人。

专家表示，我国儿童矮小症接受治疗时间普遍偏晚，知晓率、就诊率、规范治疗率均较低。很多家长不了解孩子生长发育规律，发现孩子明显矮于同龄人时已经错过了最佳治疗时机；认为孩子只是发育晚，以后能“蹿一蹿”，其实骨骼已经闭合……

“男孩的骨龄到13岁、14岁，女孩骨龄到11岁半、12岁，再去治疗，效果并不理想，即使用药可能也达不到预期效果。早发现早治疗是关键。”首都医科大学附属北京儿童医院副主任医师曹冰燕说。

家长及早发现孩子矮小，定期测量身高很重要。“为保证准确，每次应在一天的同一时间测量，而且要同一个人测量，最好用同一把尺子。”曹冰燕说，一般两岁以后，如果孩子每年的生长速度小于5厘米，青春期每年生长速度小于6厘米，就需要去医院就诊。

曹冰燕说，家长也要注意参照标准绘制孩子的生长曲线表。如果发现生长速度出现明显下降，身高偏离正常生长曲线，应及时到医院进行检查和评估。

孩子长个子，家庭如何助力？曹冰燕说，生长激素是促进身高的重要激素，一般在夜间睡眠时迎来分泌高峰。家长要让孩子在晚上10点前就寝，学龄前儿童则要晚9点前上床休息。此外，腺样体、扁桃体肥大导致夜间打鼾等，也会影响孩子睡眠质量，遇到此类情况要及时就医。

同时，要尽量为孩子选择营养丰富的食物，避免高油、高糖、高盐和暴饮暴食，规律进餐，减缓进食速度；跳舞、跳绳、游泳、球类运动等弹跳和伸展运动，以及每天充足的户外运动，都有助于孩子长高。（记者 温竞华）