国家卫健委：3月21日新增新冠肺炎确诊病例7例 均为境外输入病例

人民网北京3月22日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（上海3例，福建2例，辽宁1例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者284人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例159例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5202例，累计治愈出院病例5043例，无死亡病例。

截至3月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例161例（无重症病例），累计治愈出院病例85309例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90106例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者985465人，尚在医学观察的密切接触者3364人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者235例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12433例。其中，香港特别行政区11379例（出院10875例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区1006例（出院963例，死亡10例）。