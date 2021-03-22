12岁男孩身高1.72米 妈妈为何还很焦虑

妈妈为何还很焦虑

8成以上受访家长认为，孩子长不高会失去很多机会

在钱江晚报·小时新闻面向家长们发起的一项小范围调查“你担心孩子的身高吗？”中，勾选“不会有影响”的，是0人。

对于孩子的身高，家长有多焦虑？

“他一定不能低于1.75米啊，最好能长到1.8米，这样以后不论做什么都才有优势啊。”这是程梅（化名）对儿子的身高期待。

为此，她曾带着儿子四处看医生、试偏方，还主动要求医生，“是不是打生长针就能长高？能的话，就打。”

你担心孩子的身高吗？

8成家长表示了担心

“颜值不够，可以整容，牙齿不好，可以矫正，身高不够，就是硬伤。”网上流传的这句话，大概能解释家长们为什么会这么在意孩子的身高。

在“你担心孩子的身高吗？”小调查中，80%的受访者表示“担心”，接近50%的家长不接受自己孩子身高低于160厘米-165厘米；30%左右的男生家长期待孩子身高能在175厘米-180厘米之间，6成左右的女生家长则期待孩子身高能在160厘米-165厘米之间。

如果孩子身高不够高，你觉得未来会影响他哪些方面？63%的家长认为会影响择业，56%的家长认为会影响择偶，43%的家长觉得会影响孩子的心理健康，高达83%的受访者觉得孩子会因此失去很多机会。

有“身高焦虑”的家长们最终聚集在各大医院的生长发育门诊。浙江省人民医院儿科主任罗晓明主任医师的生长发育门诊，最多时候，一天有近百人挂号。他曾经从早上7点看诊到晚上9点多。

老公身高162厘米

她不想儿子走“老路”

程梅带着儿子找到了罗晓明，12岁的儿子身高156厘米，在同龄人中不算矮。程梅自己身高169厘米，老公身高162厘米。“他爸爸就是太矮，年轻时，自卑过，找工作、结婚都没少吃苦头，我们不想让儿子走他的老路。”

听身边的人说，打生长针能增高，程梅就想来试试。“骨龄正常，发育正常，只需要激发他内源性生长激素就可以，完全没必要打针。”

罗晓明劝阻了急吼吼的程梅。门诊中，像程梅这样心急提出打生长针的家长不在少数，“生长针不是随便打的，有严格的适应症。我一天看下来这么多门诊患者，真正需要打针干预的很少。”

罗晓明理解程梅们的焦虑，“总体来说，现在的孩子，平均身高比以前都高了。但现在这个社会，很看颜值，身高又是颜值的一个重要部分，拿找工作来说，很多都有身高限制。”

12岁男孩身高172厘米

妈妈还不满意

浙江省人民医院小儿推拿门诊的医生狄桦也遇到过不少特别执著于孩子身高的家长。一位12岁的男孩，身高172厘米，已经很高了，但妈妈还是带他过来，要求推拿、贴生长贴。“妈妈希望孩子最好能长到180厘米。”

每年春天，被称为生长季，狄桦所在的科室，来带孩子助长的家长就特别多。她接诊过的最小的一位孩子只有一岁多，“还有一位8岁的小女孩，在学跳舞，妈妈说，一定要长到165厘米，不然以后考艺术院校都没资格。”

一位生长发育门诊的医生感叹，自己也打算给孩子助长，“我女儿3岁，身高中等，但我也不满意，想让她更高。”

罗晓明也说，5年前，来看生长发育门诊的患者大概只有如今的一半。

其实，想长高的不仅是家长，一些大一点的孩子也有了这方面的自我意识。罗晓明曾接诊过一位14岁的小男孩，身高160厘米左右，存在提早发育的情况，他说，孩子骨龄几乎闭合，没什么成长空间了，“男孩一听，哇地一声，哭着跑了出去。”

那之后，再遇到有身高问题的小患者，罗晓明都单独和家长谈。

四处寻药想让孩子长高

致12岁男孩骨龄虚长两岁

“想让孩子长高，可以理解，但一定不要走入误区，更不能走极端。”罗晓明前段时间刚接诊了一位12岁半的男孩，这位小患者让他觉得可惜。

男孩来就诊时，身高146厘米。家长因为想让孩子长高，一直带他四处看，哪里说有好的医生，就去哪里，中医、西医、偏方都试过。

“他三个月前开始吃中药，这期间，长了3厘米。但骨龄老了1岁半。一看家长给他吃的药方，里面有三七粉等中药，可能促进骨龄增长。”罗晓明说，在很多人的观念里，长高就要吃小公鸡、三七粉，这不仅没有科学依据，还有危害。

孩子目前矮不矮？未来能长多高？怎么长高？对所有因为身高问题来就诊的孩子，他都会从这三方面问诊。

“在长高方面，主要是生长激素起作用，生长激素又分为内源性和外源性，前者是身体自己分泌的。生长针是激发外源性生长激素的方法。如果孩子本身一切正常，打生长针，反而会抑制他自身的生长激素。

“我们会根据孩子目前的生长情况、骨龄、遗传因素等，判断他未来的身高。如果男孩低于160厘米，女孩低于150厘米，那就有可能是矮小症，是一定要干预的，比如打生长针。如果在遗传身高范围内，可以通过激发内源性生长激素的方式助长。”

改变饮食习惯、加强运动、调整作息、补充维生素等，这些都可激发内源性生长激素。“在遗传身高的基础上，每位孩子后天身高都有正负8厘米的空间，我们要做的就是通过合理的干预，让孩子后天能多增高8公分，而不是减少了8公分，所以一定要避免去做一些不科学的事情，以免反而造成骨龄老化。”(记者吴朝香 通讯员杨陶玉)