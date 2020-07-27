前不久，一段抖音视频爆火：一对父母，父亲身高1米6，母亲1米68，儿子却蹿到1米94，对此，孩子母亲坚定认为，要不是让孩子6岁起学游泳，孩子不可能长到1米9以上。

这段视频引起众多家长对孩子身高的讨论。父母都想让孩子拥有理想的身高，但很多人却把孩子的身高完全归结于遗传，认为父母高孩子就高，父母矮孩子必定也矮，以至于很多父母忽略了孩子身高增长的后天因素，错过孩子身高管理的最佳时机。

海南日报记者近日采访海南省妇女儿童医学中心遗传代谢内分泌科主任医师黄晓燕，为您解码孩子身高的“秘密”。

遗传因素 占孩子身高的70%

4岁男孩涛涛身高比同龄小朋友矮半头，为了让孩子赶快长高，涛涛妈妈每天都会变着花样做美食，为孩子补充营养。即使涛涛在幼儿园吃饱饱的，晚上回家还得喝下一大碗骨头汤。可是，他的身高增长却依然不理想。涛涛父母不明白，明明自己身高都不矮，为什么孩子就长不高呢？

经常有人说：“父母高，孩子未来一定高。”对此，黄晓燕解释，儿童身高发育的影响因素中，虽然父母的遗传因素占到60%—70%，但除遗传之外，还有疾病、营养等影响因素，此外，生活中的运动、睡眠、心理以及环境因素也会导致同一对父母所生的孩子身高存在差异。所以，父母高，孩子未来不一定高，需要做好身高监测。

遗传身高怎么计算？黄晓燕表示，以下这个公式可以预测下一代的成年身高（在父母以及孩子都无其他疾病干扰情况下）：

儿子成年身高（cm）=(父亲身高+母亲身高+13)/2

女儿成年身高（cm）=(父亲身高+母亲身高-13)/2

孩子生长发育不能靠“等”

民间有种说法“二十三蹿一蹿”，使得很多家长采取“等待”态度。黄晓燕说，这种说法不科学。“晚长”，医学上是指体质性青春期发育延迟，如果青春期前孩子身高落后较大，是否晚长应由专业医生作出判断，切不可只是等待。

黄晓燕称，实际上，18岁以后还显著长高的案例是非常少见的，而且多为严重发育迟缓。对于大多数孩子来说，身高在18岁已经基本定型，而快速生长期，男孩在出现遗精，女孩出现月经初潮后就结束快速生长了。所以说，孩子的青春期，也就是身高迅速提升的时间比家长们想象得要早，有的甚至7岁就开始了。这意味着，如果家长干预过晚，便可能错过孩子身高的快速生长期。

还有家长说：“孩子长得快，现在高，将来一定没问题。”黄晓燕说，如果通过检查确认孩子骨龄较年龄超前，身高、体重过早快速增长，可能就是性早熟的早期表现。早熟的孩子体格提前发育，生长期缩短，青春期进程加速，骨骺闭合也会提前。因此，要关注孩子第二性征的发育情况，看是否出现性早熟。

13岁是重要身高“分水岭”

据联合国儿童基金会数据显示，中国儿童发育迟缓人数，仅次于印度，位列全球第二。面对这样的状况，黄晓燕期望，未来更多的孩子不是因错过最佳身高干预时期而不得不选择药物治疗，而是提早行动，从小建立身高管理的习惯和计划，更多发挥后天潜力实现优势成长，这需要广大家长以及全社会一起行动起来。

黄晓燕表示，儿童身高的生长是一个连续过程，身高管理的前提是需要家长实时精准监测孩子的身高指标，为进一步健康管理提供依据。

其实想知道自己孩子的身高是否偏矮，除了与同龄人比较之外，还可以参考一下儿童身高标准。13岁以下的儿童，男生女生的身高是没有显著差异的，而到了13岁，则会突然拉开差距。

黄晓燕表示，要想让孩子长高，家长光重视还不够，还要有具体的增高手段。不过归根结底，所有的增高手段本质上就三种，一种是营养补充，一种是运动锻炼，还有一种是充足睡眠。

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矮小症是一种病，时常会有父母个子都高而孩子矮的情况。父母个高，不代表孩子不会出现生长素缺乏等疾病。父母个矮，也不要过于悲观，只要孩子骨骺未闭合，通过适当治疗，可以长高。

如何判断孩子是不是矮小症？1.横向静态比较。如果孩子的身高与同年龄、同性别健康儿童比低6厘米以上，或上学总坐第一排，家长要警惕。2.动态纵向比较。两岁以内儿童每年身高增长不到7厘米，4岁半至青春期不到5厘米，青春期不足6厘米，家长要注意。(记者 马珂)