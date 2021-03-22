电饭煲降血糖纯属偷换概念

最近，号称“降糖神器”的低糖电饭煲在电商平台颇受欢迎，销售成绩亮眼。该产品广告声称，此类电饭煲可通过“溶、离、焖”三步或依靠人工智能技术，将米饭中所含淀粉全部或部分分离出去，含糖量降低约50%，可蒸出“低糖饭”。

低糖电饭煲或许能在一定程度上降低米饭中的含糖量，但这与降低人体血糖完全是两个概念。商家如此高调宣传电饭煲煮出来的饭能“分离淀粉、降低血糖”，让人以为这是高科技对人类社会的又一贡献，尤其对受糖尿病困扰的人来说，似乎买一个电饭煲就离摆脱疾病不远了。这只是商家偷换概念的宣传手法罢了，食用低糖饭不等于能直接降血糖。广东省消委会近日就提醒消费者，应科学看待低糖电饭煲的功能效果，必须清楚食用低糖饭不能作为降血糖的主要方式，特别是不能替代药物。而且，低糖电饭煲滤掉米汤也带走了有益物质，反倒是对人体健康不利。

商家、厂家抓住消费者降糖健康需要的卖点，有针对性地夸大产品低糖效果，实际上是商家推销产品的宣传手段，其主要目的在于提升自身销售业绩，而非推动健康生活方式。用对消费者不负责的促销手段诱导消费，不但无法令消费者获得理想的降糖效果，反而会因不科学的降糖方法造成饮食营养失衡等。

对于这类看似科学进步产物的新型商品，消费者应引起注意，不要盲目跟风购买，更不要以此代替药物等降糖治疗手段。管理部门也应对此类有夸大嫌疑的广告加大审核力度，不让商家过度渲染产品效能，偷梁换柱，误导消费者，以致于给消费者带来健康影响和经济损失。