3月21日是世界睡眠日。中国睡眠研究会等机构日前发布的《2021年运动与睡眠白皮书》显示，当下我国有超3亿人存在睡眠障碍。一项对2002名18岁至35岁青年进行睡眠相关问题的调查显示，近六成（59.5%）受访者习惯晚睡，入睡时间均在23点以后。同时，受访数据显示，睡眠质量差同时也带来了“易感到疲劳困倦”“注意力难集中”“头晕、内分泌紊乱等身体问题”“情绪不稳定，易烦躁、焦虑”“记忆力减退”等影响。

对于现代人来说，许多古训和老传统已经很难做得到了。比如说“早睡早起”“早吃好中吃饱晚吃少”，早已经成为“从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人”的回忆。其实睡眠差带来的最大问题，在于它会对人体机能产生持续和不可逆的影响，并由此带来一系列健康问题。

对于今天的人来说，睡眠差主要是熬夜的问题，很多人可能忽视了熬夜的“熬”，也是煎熬的“熬”，它是对身心的长期透支和摧残。大量病例研究证明，与长期熬夜伴随的是癌症风险高、心脑血管病风险高、诱发糖尿病、引发神经衰弱、影响生育能力、伤害眼睛、免疫力下降、引发胃肠病、抑郁情绪多等可怕结果。

有专家讲，“人类还没进化到能熬夜的体质”，核心问题正在这里，我们不要指望可以通过一些现代手段，能够抵消熬夜的影响。熬夜的原因十分复杂，有些熬夜没有办法避免，但有些熬夜则是非必要，所以现在我们需要做的就是尽量减少“非必要熬夜”。

有些熬夜完全是自身原因。比如，很多人睡觉前都会玩一会儿手机，有的可能只想刷10分钟短视频，可在不知不觉当中，一两个小时甚至更长时间就过去了。即便窗外出现了鱼肚白，身体已经十分疲惫，还是拿着手机，纵情于娱乐之中。有人提出睡个好觉先从不把手机带进卧室做起，这很有道理。对于大多数人来说，自制力远没有想象中那么强，不能做到充分自制，那么就把一些App卸载掉，甚至于把手机扔在一边，反而成了最好选择。

对于很多人来说，熬夜驱动力来自工作。有些加班族迫不得已需要熬夜加班，但我们真正需要思考的是，当前加班文化有没有泛滥乃至被扭曲的一面？一些工作有没有必要天天加班、长时间加班？有不少人虽然不是每天加班，但是不在加班时也依然要保持“在线”，哪怕到了夜里十一二点。这是一种怎样的职场文化呢？

熬夜已经成了睡眠的最大杀手，有些熬夜不可避免，有些熬夜则完全没有必要。那么，让我们从今天开始，从减少“非必要熬夜”做起。这涉及到个人、社会、单位，也需要一些市场主体作出思考和调整。因为“人类还没进化到能熬夜的体质”，自然也不能进入到必须熬夜的轨道。