预付消费要提防“跑路前促销”

读者钟女士最近来信反映，自己持有某知名食品连锁品牌的卡券，打电话订购时，客服热线无人应答，通过官方微信下单，也无法成功兑卡。但她发现，该品牌仍在其官方微信号大肆促销，吸引消费者购买卡券。“这不是明摆着欺骗消费者吗？”钟女士认为，公司目前的经营状况存疑，却仍在搞促销活动，一旦公司跑路，消费者的权益将无法得到保障。

近日，该品牌运营管理团队发布说明称，企业经营活动确实面临困难，但品牌已经完成管理决策层的人员交替，生产线供应链也逐步完成升级，将陆续恢复配送服务。但据记者了解，该品牌已被媒体曝光运营异常，实控人疑似失联，其母公司及实控人也被列为失信被执行人。当地市场监管部门、消协组织等也接到大量消费者投诉。

类似钟女士的遭遇并非个案。据中国消费者协会统计，一段时间以来，家政、健身、医美、美发、连锁食品等行业的预付消费纠纷显著增加，一些无良企业甚至在准备跑路前还不断加大促销力度，以极低的价格、极大的优惠吸引消费者，不了解内情的消费者往往掉入陷阱。

“企业经营出现困难、多渠道筹款回款原本情有可原，但故意隐瞒经营状况、持续投放促销广告诱骗消费者进行资金回笼，这样的营销方式已经触犯了法律。”中消协监督部有关负责人汤哲说，跑路前搞促销，实际上就是企业不愿意承担市场风险和经营不善的失败成本，试图将经营者的损失转嫁给不了解实情的消费者。

记者在调查中发现，这种“跑路前促销”的做法还衍生出新的骗局。比如，在运动健身领域，有些经营团伙租用场地声称要开办健身房，装修时却有意拉长装修周期，延迟设备进场时间，与此同时，却雇佣人员大量散发传单，招揽客户预付费充值办卡。等消费者想要去健身时，发现场地仍在装修，但实际上经营团伙已经卷款跑路了。

对此，北京市律师协会消费者权益法律专委会主任芦云说，预付费消费风险通常有两类，最常见的是企业由于经营不善导致资金链断裂，故而终止经营，企业未提前通知已交付预付款的消费者并作出妥善安排，不提供或者不按照约定提供商品、服务又无法联络；而另一类是企业在经营初期或者开展有关营销之初，就有非法占有的目的，有的是为了圈钱而开店，吸引消费者交费办卡后就关门跑路，还有的明知自身经营不善，想着在关店前再捞一笔。业内人士表示，相关企业在明知出现重大风险且难以恢复正常经营的情况下，仍然持续宣传、收取高额费用，已经涉嫌合同诈骗。

“有关部门应追究法人代表与实际控制人责任，构成诈骗的，要依法追究当事人刑事责任。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江说。

广东深圳市读者周先生建议，主管部门应通过企业开办审核、资金账户监管、信用审查、批评约谈、追究刑事责任等手段，加大对欺诈行为和不良营商手法的约束和惩处力度。

中消协近期也发出消费提醒：预付费消费的时候，务必留意企业经营是否存在异常行为，当出现更换店名或老板、低价反复促销、拖欠员工工资等情况，需要提高警惕。对涉嫌诈骗的企业和经营行为，消费者可以向当地公安机关报案，通过法律手段维护自己的合法权益。目前，多地市场监管部门和消协组织在推行投诉信息公示制度，要适时关注权威部门发布的相关信息。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 07 版）