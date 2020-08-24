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国家市场监管总局回应健身房“卷款跑路”：积极推动预付式消费立法

2020年08月24日08:33 来源：中国新闻网

中国国家市场监管总局日前回应消费者关于“老板卷款跑路，充值卡钱难追回”的相关问询时表示，国家市场监管部门将进一步加强部门间协作，积极推动预付式消费立法表现，共同营造安全放心的消费环境。

国家市场监管总局表示，对消费者预付款实施第三方管理，需要进一步完善预付式消费的相关立法，完善预付式消费管理的顶层制度设计。

北京市民刘君(化名)日前向国家市场监管总局留言称，自己办的健身卡五年内两次被健身房老板卷款跑路。

刘君的经历并不鲜见，近年预付式消费被商家“卷款跑路”现象频繁发生。尤其是在少儿教育、健身、保健等预付款消费领域，成为商家“卷款跑路”的重灾区。

业内人士建议，在实行预付款消费行业引入预付款的第三方管理，建立公正安全的消费环境，推动消费升级。希望有关部门能尽快出台相关法规，对市场进行规范，保护消费者权益。

预付式消费行为是指消费者先支付价款，经营者在以后一段时期内分次向消费者提供商品或服务的行为。

由于消费者先付款，经营者后履行义务，消费者承受较大风险。现实中，预付式消费多表现为经营者向消费者发售预付卡的方式预收价款。

作为消费者权益保护的执法部门，国家市场监管总局在回复中表示，将依法履职，认真受理消费者投诉举报，大力加强消费者权益保护执法，适时发布消费警示提示。市场监管部门将进一步加强部门间协作，积极推动预付式消费立法表现，共同营造安全放心的消费环境。(记者 王庆凯)

(责编：许心怡、许晓华)


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