我国新冠疫苗累计接种7495.6万剂次（国务院联防联控机制发布会）

“当前，重点人群新冠病毒疫苗接种工作顺利推进，截至3月20日，全国累计报告接种7495.6万剂次。”在21日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍。

接种有序推进，接种意愿逐步提升

“目前，全国正在按照统一方案、统一部署，分阶段开展各类人群的新冠病毒疫苗接种工作。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，疫苗接种工作有序推进，人们接种疫苗的意愿在逐步提升，接种人数稳步增长。部分地区在充分评估健康状况的情况下和被感染风险低的前提下，已经开始给60岁以上身体条件较好的老年人接种疫苗。同时，疫苗研发单位也在加快推进研究，在临床试验取得足够安全、有效的数据后，国家将大规模开展60岁以上老年人群的疫苗接种。

下一步，国家卫健委继续按照区分轻重缓急，坚持知情、同意、自愿、免费的原则开展接种，将常态化防控与接种工作相统筹，依法审慎稳妥有序落实地方属地责任和行业监管责任，更加安全、有序、有力地推进疫苗接种，逐步扩大人群的覆盖范围，尽可能让更多群众接种疫苗，保护好广大群众的身体健康。

生产物料供应稳定，疫苗产量有保障

“按照现有的生产安排来看，全年的新冠病毒疫苗产量完全可以满足全国人民的接种需求。”工信部消费品工业司副司长毛俊锋说，目前我国已有5款新冠病毒疫苗获批附条件上市或获准紧急使用，生产企业正在满负荷生产。其他技术路线的疫苗也在研发中，一旦产品获批上市，就会启动生产。为保障疫苗供应量，工信部会同有关部门和地方向生产企业派出服务保障小组，推动制定增产扩能方案。

毛俊锋表示，疫苗是一种生物制品，生产周期长、涉及环节多、技术含量高，应该把质量安全放在第一位。生产企业要切实履行疫苗质量安全的主体责任，严格落实质量管理体系，在确保质量安全的前提下大规模生产。

毛俊锋介绍，工信部把保障新冠病毒疫苗生产供应链的稳定和畅通，作为整个疫苗生产组织和保障工作的重点。从疫苗生产的设备包括必要的配件，到生产过程中的原辅料、包装材料，再到疫苗流通、接种所需要的冷链设备等都做了系统的安排。目前，疫苗生产的物料供应相对稳定，供应链畅通。

接种疫苗不良反应率较低

“疫苗对人体来说是一个外来的抗原。由于疫苗的特性和接种者个体的差异，接种疫苗后会出现一些不良反应，总体发生率比较低。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，我国新冠病毒疫苗不管是从临床试验和紧急使用的研究结果，还是上市后监测的结果来看，不良反应发生情况与既往已用的上市疫苗同类品种相比，没有出现异常。

王华庆介绍，从国外目前已上市的疫苗使用评估结果看，接种疫苗后有一小部分人出现保护失败的情况。“疫苗保护的是大多数人，尤其是预防重症；对于个别人，可能因为个体或其他原因，会出现保护失败的情况。”王华庆说，当大多数人接种疫苗，产生保护力，才可对新冠病毒形成群体免疫屏障。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 02 版）