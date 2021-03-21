31省份新增新冠肺炎确诊病例12例 均为境外输入

中新网3月21日电 据国家卫健委网站消息，3月20日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例(上海4例，甘肃3例，天津2例，内蒙古1例，江西1例，广东1例)；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例(均在上海)。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者370人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例163例(无重症病例)，现有疑似病例4例。累计确诊病例5195例，累计治愈出院病例5032例，无死亡病例。

截至3月20日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例165例(无重症病例)，累计治愈出院病例85298例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90099例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者985138人，尚在医学观察的密切接触者3321人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例(均为境外输入)；当日转为确诊病例4例(均为境外输入)；当日解除医学观察16例(均为境外输入)；尚在医学观察无症状感染者238例(均为境外输入)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12424例。其中，香港特别行政区11371例(出院10863例，死亡203例)，澳门特别行政区48例(出院47例)，台湾地区1005例(出院961例，死亡10例)。