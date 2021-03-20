国家卫健委：19日新增新冠肺炎确诊病例4例 均为境外输入病例

新华社北京3月20日电 国家卫生健康委员会20日通报，3月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例4例，均为境外输入病例（广东2例，江苏1例，浙江1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者465人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例160例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5183例，累计治愈出院病例5023例，无死亡病例。

截至3月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例162例（无重症病例），累计治愈出院病例85289例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90087例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者984870人，尚在医学观察的密切接触者3423人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察9例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者250例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12415例。其中，香港特别行政区11363例（出院10837例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区1004例（出院959例，死亡10例）。