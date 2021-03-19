专家热议医养结合：打通医养结合难点缓解社会养老压力

人民网北京3月18日电 （杨曦）党的十八大以来，医养结合的政策体系不断完善、服务能力不断提升，人民群众获得感不断增强。但是，当前仍存在医疗卫生与养老服务需进一步衔接、医养结合服务质量有待提高等问题。

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”专场论坛上，多位专家围绕提升医养结合服务质量，就解决影响医养结合机构、医疗卫生服务质量的突出问题出谋划策。

解决医养结合痛点 满足居家养老需求

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入推进医养结合发展，鼓励社会力量积极参与，进一步完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，更好满足老年人健康养老服务需求，2019年国家卫生健康委等12部门联合发布了《关于深入推进医养结合发展的若干意见》。今年全国两会上,“医养结合”再次成为热词，成为了部分政协委员和人大代表的主要关注点。

“通过调研发现，很多80岁以上的老人，生活照料方面存在问题，对于医疗的需求更多的是慢病管理。”全国政协委员、北京医院原院长、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主委王建业表示，对老人来说最重要的是养优先，医疗做保障。医养结合要以养为主，医为辅，居家养老为主，集中养老为辅。

对老年群体而言，家是他们最熟悉也最眷恋的场所，在家门口安度晚年，是他们养老的主要需求，也是与会嘉宾提倡的重要内容。全国政协委员、河南省人民医院老年医学科科主任黄改荣建议，建设友善老龄化社区，进一步完善医养结合支付体系。希望通过各方的共同作为，尽快解决医养结合的难点和痛点，建立家庭医疗、社区医疗等医养结合的标准，让老人在家门口安心养老治病。

“要重视全科医生的培养和使用，满足居家、社区养老的需求。”湖北省政协委员、同济医院老年科主任、中华医学会老年医学分会候任主委张存泰认为，随着我国人口老龄化程度越来越高，老年人的健康与养老问题也面临诸多挑战。对此，需要在不断的探索中，加强医养结合相关模式、规范标准、人才培养、政策支持等方面的体系化建设，让老年人能够享受到医养结合“一站式”的便捷服务。

医养两方面着手 让老人安享晚年

今年的《政府工作报告》提出，促进医养康养相结合，稳步推进长期护理保险制度试点。完善传统服务保障措施，为老年人等群体提供更周全更贴心的服务。对此，黄改荣提出，要建设友善老龄化社区，将助餐、助浴、助乐、助学等老年友善服务嵌入社区发展规划当中，让老年人不出社区即可享受优质的养老服务。

如今，养老已成为了一件关系国计民生的大事。北京大学人民医院老年科主任王晶桐结合自身经历和工作经验表示，不同年龄、不同健康状态老年人群对医疗需求不同，实现健康老龄化离不开医疗服务。失能、失智和高龄老人的养老问题给家庭和社会带来了巨大的压力，特别是高龄失能老人，医疗需求增加。医养结合要推进医养紧密协作、无缝衔接，通过全社会共同努力让老年人有健康幸福的晚年。

“推进医养结合标准化体系建设，要从政策引导、科学规划、建立完善的标准规范、普及推广适宜技术、确立和完善老年健康服务模式等五方面做好相应工作。”北京老年医院老年健康与医养结合研究室主任宋岳涛表示，打造标准统一、多方协调、高效诊质优的医养结合标准化体系，可推动在全国范围内建立比较完善的老年健康服务体系。

华西医院老年医学中心主任吴锦晖表示，老年人的照护需要从慢病入手，进行全生命周期的管理。需要从医养两方面着手，建立相应的规范和标准。要制定符合中国国情和中国老年人特点的老年综合评估标准，为我国老年人提供全生命周期的健康管理。

做好慢病管理 注重人才培养和衔接

老年人多患有慢性病，对做好慢病管理，给老年人提供全生命周期健康管理的观点，浙江医院副院长陈新宇表示认同。她表示，要通过政策引导，促进基层医疗机构和养老机构有能力承接急性后期患者。慢病管理需要渗透到家庭医生中，提高家庭医生对慢病患者的随访和科学管理水平，提高患者对家庭医生的信任度。

重庆医科大学附属第一医院老年病科主任肖谦认为，机构养老作为养老服务的重要补充，需要完善相关标准体系建设，加强医保、人才、机构的衔接，为缓解社会养老压力开辟新道路。医养结合当中应引入长期护理保险制度做更好的结合补充。对于一些失能、半失能老人，需要医疗支持时，可以由医护人员上门处理，即使不住院也可以得到长期护理保险制度的保障支持，同时减轻国家医保资金和个人的负担。

华东医院老年医学科主任医师、中华医学会老年医学分会副主委郑松柏表示，医养结合是必然趋势，要让医和养有机结合。进一步加强医养结合人才培养，包括老年医学科、全科医学科、老年护理人才培养，加快养老护理员培训；推进和完善长期护理险管理，设立专门监管机构，对医养结合的服务质量进行控制和监管；开展现况调研，查不足，补短板，进一步推进医养结合工作走深、走实。

在人才培养方面，广州市第一人民医院老年病科主任刘丰提出，推进医养结合标准化体系建设，注重医养结合人才培养。要把老年医学、康复医学、护理等人才作为急需卫生计划人才来培训，可集中和分批定点老年重点专科培训，灌输老年医学知识，提升相关医疗服务能力。