张存泰：让老年人享受医养结合“一站式”便捷服务

湖北省政协委员、同济医院老年科主任、中华医学会老年医学分会候任主委张存泰。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”专场论坛上，湖北省政协委员、同济医院老年科主任、中华医学会老年医学分会候任主委张存泰表示，随着我国人口老龄化程度越来越高，老年人的健康与养老问题也面临诸多挑战。对此，需要在不断的探索中，加强医养结合相关模式、规范标准、人才培养、政策支持等方面的体系化建设，让老年人能够享受到医养结合“一站式”的便捷服务。

张存泰表示，满足居家、社区养老的需求，要重视全科医生的培养和使用。而在机构养老方面，要发挥医联体的重要作用，依托上下级医疗机构的资源互通，保障老年人的多层次医疗需求。此外，在推动医养结合过程中，不仅要培育好专业人才，也要把管理人才提升上去。

同时，在养老服务中，对于老年人的健康教育也很重要。“不仅要做好医护人员及服务者的养老技能培训，同时也要经常开展老年人的健康教育活动，让老年人参与到主动健康活动中，同时让老年人能够认识到自身的个体化需求，以便得到有效的护理或医疗服务。”张存泰讲到。

对于如何发展医养结合，张存泰指出，一是要明确医养结合要以养为主、医为辅；二是医养结合要根据“973”（90%的居家养老，7%的社区养老，3%的机构养老）比例开展相应的医疗体系建设，实现养老机构和医疗机构之间的无缝对接；三是针对养老机构内设医疗机构、医疗机构框架下建养老院、养老机构与就近医院签署合作协议等不同的医养结合模式进一步探索，推动相关标准的出台；四是医疗、医保、民政、医养等各方力量共同参与，推动养老服务体系建设，推动整个养老行业的规范化、标准化运行；五是推动医联体建设与医养结合的深度融合，协调各级医疗资源，探索住院与养老的“一站式”服务，避免老年人及其家属在“医”和“养”之间来回奔波。