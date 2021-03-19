王晶桐：打破壁垒 实现“医”“养”无缝衔接

北京大学人民医院老年科主任王晶桐。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”的专场论坛上，北京大学人民医院老年科主任王晶桐表示，医养结合要推进“医”“养”紧密协作、无缝衔接，通过全社会共同努力让老年人有健康幸福的晚年。

王晶桐表示，不同年龄、不同健康状态老年人群对医疗需求不同，实现健康老龄化离不开医疗服务。失能、失智和高龄老人的养老问题给家庭和社会带来了巨大的压力，特别是高龄失能老人，医疗需求增加。为了更好的合理分配医疗资源，为老人提供更优质的服务，王教授建议借鉴医联体成熟的管理模式和经验，为三级医院、二级医院、社区医疗机构、养老机构合作建立养老体系方面提供行政保障，建立双向转诊绿色通道，发挥三级甲等综合医院的人才和技术优势，加强人才培训和体系建设，提高养老服务水平，最终实现急危重症住院期治疗、慢病管理与康复期护理、稳定期生活照料一体化的医疗保障及养老服务体系，医疗服务与养老服务无缝衔接，建立“1+1>2”医联体合作模式，实现不同级别医疗机构、养老机构密切协作的局面。

王晶桐认为，目前公立医院和民营养老机构之间合作存在很多政策壁垒。首先是“医”归医政部门管，“养”归民政部门管，报销归医保部门管，医养部门之间的统筹协调不顺畅。只有医养不分家，为医养结合提供更有力的行政保障，才能实现医养无缝衔接。

“其次，要建立医养结合服务、价格等系列标准，制定医疗机构、养老机构合作的管理规范，明确则、权、利，细化管理、评价标准，提升养老服务质量。”王晶桐表示， 由于地区医疗资源存在差异，而且不同人群的需求不同，建议分地区、分层次探索、推进医养结合行业标准，规范养老服务，最终形成有标准、有评价、有考核的良性发展环境，迎接银发浪潮，助力健康中国。