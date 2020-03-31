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国家卫健委：强化无缝衔接和闭环管理加强疫情防控

2020年03月31日17:34 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月31日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，中央指导组成员、国家卫生健康委副主任于学军回应人民日报记者提问时表示，全面实施外防输入、内防反弹的防控策略，做好从境外到国门、从国门到家门的全链条防控，强化无缝衔接和闭环管理，防范境外疫情输入，目前主要做了四项措施。

他具体介绍到，首先，控制传染源。及时分类、转运入境人员，对重点人员进行精准管理，将海关部门在口岸检疫发现的确诊病例、疑似病例以及有发烧症状的重点人员及时转运到定点医疗机构进行排查、诊治。

第二，切断传染途径。加强入境人员跟踪管理，建立地区之间的协作机制，人员转运“点对点”，确保无缝衔接，及时将入境人员送到目的地，切实降低人员在转运过程当中的感染和传播风险。依托信息化技术，对入境人员进行动态管理，强化入境后的14天医学观察，如果出现症状以后，要立即送到指定医疗机构进行诊断治疗。

第三，防范社区传播。返回社区入境人员，社区进行登记、随访，纳入网格化管理，并且严格按要求对实施居家观察的入境人员进行健康监测，如果出现异常情况，要立即转送到定点医疗机构进行排查、治疗。

第四，加强密切接触者管理。对入境人员确诊病例和无症状感染者，按照规定开展流行病学调查，对密切接触者实施隔离、进行医学观察，以切实降低其可能导致的传播风险。

(责编：刘卿、李彤)


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