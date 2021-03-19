刘丰：推进医养结合体系建设，培养医养结合人才

广州市第一人民医院老年病科主任刘丰。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”的专场论坛上，广州市第一人民医院老年病科主任刘丰提出，推进医养结合标准化体系建设，注重医养结合人才培养。

刘丰介绍，广东在推进医养结合标准化体系建设过程中做了很多工作，探索建立包括珠海模式、越秀模式在内的“广东模式”，目前“广东模式”仅覆盖30%人群，70%人群未覆盖的问题亟待完善。

对于医养结合的发展，刘丰对“973”（90%居家养老，7%社区养老，3%机构养老）的养老模式提出建议：

保证“9”人群居家养老质量，重点在于提高民政部门上门率和医生上门随诊率。一方面，通过制定上门标准，采取定期电话、信息随访、召开社区会议等措施进行人文关怀，注重老年人身体状态实现“老有所养”。另一方面，制定医生上门随诊统一收费标准，在解决居家养老人群医疗需求的同时留住人才、鼓励社区医生上门积极性。

保证“7”人群社区集中养老质量，应与居家养老有效结合。社区医生、三甲医院的医生应定期为社区养老人群提供医疗服务，建立养老标准化体系。

保证“3”人群机构养老质量，养老院与医疗机构加强协作，制定医疗技术对口帮扶标准，下派医疗力量。

此外，还要注重医养结合管理型人才、复合型医护人员和专职养老人员三类人才的培养。

“要把老年医学、康复医学、护理等人才作为急需卫生计划人才来培训，可集中和分批定点老年重点专科培训，灌输老年医学知识，提升相关医疗服务能力。”刘丰认为，医护人员有医护编制，养护人员目前仍纳入公益性岗位范畴，民政部门包括其他部门要给予养护人员特殊补贴编制保障、提高工资福利，以此有效留住人才，激发其服务积极性。