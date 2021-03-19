黄改荣：探索社区“嵌入式”养老服务，推动社区养老健康发展

全国政协委员、河南省人民医院老年医学科科主任黄改荣。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”专场论坛上，全国政协委员、河南省人民医院老年医学科科主任黄改荣提出，要建设友善老龄化社区，将助餐、助浴、助乐、助学等老年友善服务嵌入社区发展规划当中，让老年人不出社区即可享受优质的养老服务。

黄改荣表示，我国老年人口超过2.5亿，其中90%以上的老人选择社区居家养老。然而，当前很多养老机构和医疗机构相互独立，造成了老人一旦患病就不得不经常往返医院和养老机构之间，既耽误了治疗，也增加了家属负担。同时，老人的助餐、助浴、助乐、助学等问题，也面临很大的服务缺口。

作为全国政协委员，黄改荣近年来一直关注老年人养老、医疗等话题，多次递交推进医养结合模式的提案。今年的提案中，黄改荣提出要建设友善老龄化社区，进一步完善医养结合支付体系。“希望通过各方的共同作为，尽快解决医养结合的难点和痛点，建立家庭医疗、社区医疗等医养结合的标准，让老人在家门口安心养老治病。”

黄改荣指出，目前在医养结合方面的专业人才是非常缺乏的，要加强护理人员的相关培训并逐步实现标准体系化。近年来一些院校已经开展设立老年医学系等相关专业的探索。医学院校教育普及老年医学系，可以让医学生尽早了解老年医学，毕业后能够顺利进入老年医学住院医师规范化培训，规培结束后有意愿的医生可进入老年专培基地培训，从而为老年医学输送人才。

对于进一步推动社区养老健康发展，黄改荣建议，可以将助餐、助浴、助乐、助学等老年友善服务嵌入社区规划发展当中。政府给予社区老年友善服务运营商一定的资金支持或减免税收等优惠政策，同时鼓励社区青年和有劳动能力的居民提供志愿者服务或成本较低的老年友善服务。