陈新宇：发展基层医养结合模式 使医养结合真正落地

浙江医院副院长陈新宇。王钰迪摄

人民网北京3月18日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月11日上午，在主题为“提升服务能力 推进医养结合”的专场论坛上，浙江医院副院长陈新宇表示，只有深入探索基层医疗机构医养结合发展模式，才能够真正将医养结合落地惠民。

“医养结合是‘养’为主，‘医’为辅，要通过政策引导，促进基层医疗机构和养老机构有能力承接急性后期患者。”陈新宇介绍， 浙江医院与杭州市西湖区中西医结合医院成立高水平医联体，开设医疗照护病房，建立三甲医院-社区-家庭之间无缝转诊体系的模式，重点开展医养护康一体化建设与实施。在老百姓家门口的社区开设集基层医疗、社区康复、安宁照护有机结合的“三甲医院病房”，提高基层承接能力，打造基层医养结合服务模式。

陈新宇认为，通过同一套信息系统将大医院和基层医疗机构纳入同质化管理体系，另外，系统可以在不同法人之间建立，促进双向转诊的便利性。还可以将管理数据上传到系统中，及时做好医疗质量管理并进行医务人员培训，提高整体的基层医疗服务能力。

陈新宇认为，慢病管理需要渗透到家庭医生中，提高家庭医生对慢病患者的随访和科学管理水平，提高患者对家庭医生的信任度。建立出院准备服务模式，从患者、家属及环境等多方面出发，为患者的后续服务提供保障依据，使得患者在出院后在社区或家庭还能得到连续有效的照护。

“这样的医养结合模式，不仅解决了患者在大医院出院以后家庭照护能力不足、慢病急性后期需长期治疗、病情反复的问题，还为患者提供了规范的康复治疗服务，提高了老百姓的健康水平，节省了医保基金。”陈新宇说。