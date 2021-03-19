全国人大代表李为民：公立医院需要做到“三提高”

人民网北京3月18日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“开启新征程，推进公立医院高质量发展”的专场论坛上，全国人大代表、四川大学华西医院院长李为民表示，公立医院高质量发展，需要在医疗效果、医疗质量和医务人员积极性等方面做到“三提高”。

全国人大代表、四川大学华西医院院长李为民。受访者供图

医院的高质量发展，首先离不开医疗效果的不断提高。李为民说：“过去对医疗效果的关注主要集中于医院的治疗阶段，现在应该向患者的全生命周期看齐。”李为民认为，术后生存率、生活质量、人群的健康指数、生活质量和整体寿命等，都应纳入广义医疗效果提升的关注范围。

医院的高质量发展还要做到医疗效率的提高。李为民认为，提高效率关键在于创新管理模式、创新医疗技术和创新服务方式。提高医疗资源利用率，科学配备手术空间和有限的人力资源，尤其是专家资源，才能在已有的条件下为老百姓提供最好的服务。

关于提高医务人员的积极性，李为民认为，要通过人事绩效的改革，搭建公平公正的人才成长平台和完善的激励机制，充分发挥现有人力资源活力，进而提高医院的医疗水平和服务质量。

面对“医防融合、平急结合”的新需求，李为民坦言，过去公立医院在管理架构方面有些轻“防”重“治”，新冠疫情以来有很大变化。“只有平时通过机制创新、体系建立以及队伍建设，推动医防结合、平急结合，才能够沉着应对突发公共卫生事件，取得防控的更大胜利。”李为民说。