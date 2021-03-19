济南市中心医院：科研赋能 打造国内一流大型综合医院

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量—全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目第六期走进济南市中心医院。这家承担了山东省第一个区域医疗中心和智能诊断技术创新中心的大型综合医院，如何在人才梯队建设、医疗服务质量提升、医教研融合发展等方面多点开花？又如何朝着“优专科、强综合”的目标持续前进？济南市中心医院党委书记、院长苏国海给出了他的答案。

以临床为根本 推动医教研深度融合

“省会城市有大学附属医院、国家卫属医院、省级医院、部队医院，在这种背景下，市属三甲医院往往处在一个非常特殊的位置。”苏国海介绍说，每家医院都有自己的历史与定位，济南市中心医院的定位，就是打造一家国内专科特色突出的大型综合医院。

在谈到具体成立背景时，苏国海表示，济南市中心医院组建于1958年4月，自建院起即为山东医学院临床教学医院之一。这也奠定了该院的历史底蕴，使之一开始就集教学、医疗、科研任务于一身。

“医院当中的科研来自哪里？就来自于临床和医疗。医院不是纯研究机构，我们必须做大做强临床。”苏国海谈到，近些年，医院在临床团队建设和人才培养方面走出了一条自己的路子。“通过压缩机关用房、临床科主任办公室等，我们在新建的医院新院区扩张了300张床位。”苏国海说道。

与此同时，济南市中心医院在肿瘤、肝胆外科等领域引进了许多团队。新团队的入驻，直接带动了三、四级手术数量的增长。据介绍，该院在病人人均住院费用下降的情况下，通过三、四级手术数量的增长来提高床位周转率，于近三年内实现了医院收入的翻番。

以科研为动力 改善患者就医体验

“借助大学的支持，我们通过科教融合，把临床发现的问题，用科研的思维来进行说明。”苏国海表示，以科研和临床相结合的方式，找出问题的解决办法，也就是实现了科研成果的转化。

以临床为根本，以科研为动力。在打好临床这一重要基础的同时，济南市中心医院积极为各方人才搭建展示能力与发挥才智的平台。

“没有平台，就没有持续发展的基础和动力。”苏国海介绍说，去年济南市中心医院不仅拿到了山东省第一个区域医疗中心，还在依托高校的基础上获得了山东省智能诊断技术创新中心，为该院后续科研力量的集聚提供了很大助益。

在苏国海看来，想要吸引人才和团队，就必须有平台和项目的支撑。今年，济南市中心医院还将全力冲刺山东省重点实验室。“有这些重大平台和这种科研项目的支撑，中心医院才会走得更远。”苏国海说。

“除了专科突出、综合能力强大之外，我们的愿景还包括打造一家具有现代智慧性的医院。”苏国海举例说道，人工智能辅助诊断的应用，就大大提高了疾病的筛查率，为医生提供更多参考。

一个个高质量科研平台在院内相继落地。如今，在科学合理的制度安排下，济南市中心医院不仅实现了刷脸看病、肺结节人工智能筛查等功能，还完成了基础研究—技术创新—临床应用的闭环建设，让更多患者及时地享受到科研成果。

构建完整闭环 激活医院内生动力

苏国海谈到，目前济南市中心医院发展的基本架构已经搭建完毕，如何打造基础研究、技术创新、临床应用的完整闭环，是让医院在未来保持长久活力的关键所在。

“有一些新的治疗方法、新的药物，在确保伦理的前提下，我们会先做动物模型，把基础研究做得扎实。”苏国海认为，对科研发展而言，基础研究至关重要。所有应用研究都是在基础研究的前提下进行的，只有积累了足够多的证据，才能够进入下一步的应用研究。

在苏国海看来，这也是一个医院要建设基础研究室与基础研究平台的原因。医院在临床中发现的很多问题，都能借助像细胞水平、动物水平等基础研究来进行验证。而对医院来说，最重要的，是要设计贯通包括基础研究、技术创新、临床应用在内的完整闭环。

“我们不是单纯做临床，也不是单纯做基础研究。”苏国海强调，基础研究的目的还是为了临床应用，所以说一定要贯通整个链条，“我们既有基础研究人员，又有临床人员，通过相互间的思维碰撞，才能够擦出火花，不断创新思路和解决问题的办法。”苏国海说。