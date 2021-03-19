有剧毒！梧桐山发现“鹅膏”蘑菇

近日，广东气温升高、雨水增多,正是各种野生蘑菇生长旺季，有深圳市民在梧桐山踏青时，看到山上冒出了一片片娇嫩的蘑菇，公园管理人员接报后到场查看，发现这些蘑菇是能致命的剧毒“鹅膏”。

深圳市食药安办向全市发出“通缉令”：请全市各区和有关部门立即开展排查，尽快到各自然公园摸底，寻找野生毒蘑菇的踪迹，并在公园出入口等显眼位置向游客设置风险提示。

深圳市疾控中心专家介绍，“鹅膏”是野生蘑菇的一个类别，其中一些含有剧毒。在广东，常见的剧毒“鹅膏”包括致命鹅膏（白毒伞）、灰花纹鹅膏、黄盖鹅膏白色变种；而在深圳，见得最多的是致命鹅膏——白毒伞，在梧桐山、凤凰山、银湖山、碧岭等地方都曾发现过它的身影。

“这种白毒伞长得苗苗条条，白白净净。但它号称蘑菇界的“毒王”，其中所含的鹅膏毒肽对人的致死剂量是0.1mg/kg，1名成年人吃1朵中等大小的此菇，就可能被毒死。”深圳市疾控中心专家介绍，目前为止，白毒伞在广东是造成死亡人数最多的毒蘑菇。仅在去年，深圳就至少报告了3起白毒伞中毒事件。

深圳市疾控中心专家提醒，除了“白毒伞”，深圳近年也有不少人因为误食其他毒菇而倒下。2019年3月，深圳2名男子采食山上的蘑菇被撂倒；2018年5月，深圳沙井2名女子在凤凰山采食野蘑菇中毒，其中一人不幸离世；2018年5月，深圳坪山一家5口吃了从炮台山采回的小蘑菇，出现呕吐、腹泻等中毒症状……

鲜艳的蘑菇才有毒？

专家表示网上说法不靠谱，野外蘑菇切记不采、不买、不吃

深圳市疾控中心专家指出，有市民自认为掌握了一套识别好蘑菇和毒蘑菇的秘诀，但其实并不可靠。比如，有人认为“颜色鲜艳的菇才有毒”，事实上，单看蘑菇的外表并没有绝对的安全标准，一身雪白的鹅膏菌看起来很普通，却是一朵致命的“白毒伞”；色彩不艳、长相并不好的肉褐鳞小伞、秋盔孢伞，也极毒；但同样很漂亮的橙盖鹅膏，却是著名的食用菌。

“‘长在阴暗潮湿处的才有毒’这种说法也是错误的。”专家指出，所有的菇都倾向于长在“阴暗潮湿”的地方，跟毒性无关。可以吃的鸡腿菇经常在牛屎等动物粪便上“绽放”；而包括“白毒伞”在内的很多毒蘑菇，都生长在干净的林中地上。

专家指出，除了上述说法，“不生蛆、虫子不吃的才有毒”“和银器、大蒜一起煮会变黑的才有毒”“受伤变色、流汁液的才有毒”“菌盖上有疣、柄上有环和具菌托的才有毒”等说法均不靠谱。最靠谱的方法就是：野外的蘑菇统统不采、不买、不吃！

万一中毒了咋办？专家介绍，需立即呼叫救护车，误食者应服用大量温盐水，然后用手指（最好用布包着指头）刺激咽部，促使呕吐，以减少毒素的吸收。不过，孕妇慎用催吐，另如果中毒者出现昏迷，不宜进行人为催吐，容易引起窒息。此外，需要加盖毛毯保温，立刻送医院。而一起食用过同样蘑菇的人，无论是否发病，同样需要立即到医院检查。食用过的剩余蘑菇，应留存检验，查明中毒原因。（记者 王俊）