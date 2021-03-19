国家卫健委：3月18日新增新冠肺炎确诊病例11例 其中本土病例1例 

人民网北京3月19日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中境外输入病例10例（上海5例，广东3例，天津1例，湖南1例），本土病例1例（在陕西）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者696人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例162例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5179例，累计治愈出院病例5017例，无死亡病例。

截至3月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例164例（无重症病例），累计治愈出院病例85283例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90083例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者984534人，尚在医学观察的密切接触者3552人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者252例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12396例。其中，香港特别行政区11350例（出院10824例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区998例（出院958例，死亡10例）。