预防肠癌 注意这些炎症食物

肠道是人体最大免疫消化器官，被称为“第二大脑”。2018年，据国家癌症中心发布的数据，结直肠癌是中国发病率第三、死亡率第五的恶性肿瘤，每10分钟就有7人患上肠癌。

如何预防肠癌？除了定期筛查以外，预防相当重要。据估计，70%—90%的肠癌受饮食影响。流行病学数据指出，食用红肉、膳食纤维缺乏、水果和蔬菜的摄入量低可能是导致肠癌的膳食因素。为什么这些因素可能导致结直肠癌？科学家们一直在探索。最近几年讨论最多的一个理论就是“炎症”与癌症。

在我们受伤或感染时，身体会产生自然防御反应，以促进伤口愈合及机体再生，其中有大量炎性细胞参与，包括有巨噬细胞、肥大细胞、淋巴细胞、粒细胞等。这些细胞通过直接参与免疫反应，或辅佐细胞的免疫活性来参与机体免疫。许多人都熟悉“发炎”，比如伤口发炎会红肿，牙龈发炎又肿又疼，其实是一种急性炎症。

当急性炎症的负反馈失效时，会转变为慢性炎症状态而长期存在，长期的炎症对机体产生了负面影响。现已发现炎症与许多慢性疾病有关，包括结直肠癌这类恶性肿瘤，也包括有高血压、糖尿病等常见慢性疾病。还有证据表明，慢性炎症可能与抑郁症有关。

饮食在调节机体慢性炎症中可能起着重要的作用。那怎么评估一个人的饮食到底是抗炎症还是促炎症呢？比如一个人吃了一份青椒炒肉，是不是说，红肉可能是促发炎症的，青椒又可能是抗炎症的？研究人员设计了针对饮食炎性作用的评分工具，主要有两种——经验膳食炎症模式（EDIP）和饮食炎症指数（DII）。

经验膳食炎症模式的组成中，与炎症标志物呈正相关，促发炎症的食物包括：加工肉、红肉、内脏肉、鱼、其他蔬菜（即绿叶蔬菜和暗黄色蔬菜以外的蔬菜）、精制谷物、高能饮料（可乐和其他含糖的碳酸饮料、果汁饮料）、低能饮料（无糖可乐和其他低能碳酸饮料）和西红柿。

与炎症标志物呈负相关，也就是减少炎症的食物包括：啤酒、葡萄酒、茶、咖啡、深黄色蔬菜（包括胡萝卜、黄南瓜和甘薯）、绿叶蔬菜、小吃、果汁、比萨饼。

另一个量表DII是针对营养素的，其中，抗炎成分有：酒精、β-胡萝卜素、咖啡因、膳食纤维、叶酸、镁、硫胺素、核黄素、烟酸、锌、单不饱和脂肪、多不饱和脂肪、omega-3脂肪、omega-6脂肪、硒、异黄酮、黄酮、黄酮醇、花青素等。

促炎成分有：维生素B12、铁、反式脂肪、碳水化合物、胆固醇、蛋白质、饱和脂肪和总脂肪等。

（作者为中国营养学会注册营养师、知名科普博主）