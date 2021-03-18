互联网医疗进入“三医”联动3.0时代

家住河北廊坊市的李先生患肺腺癌术后复发，经检测EGFR19外显子基因突变，口服易瑞沙治疗后耐药，无耐药基因突变，现在化疗中。从2020年2月开始，成都医云科技有限公司（以下简称医联）互联网医院平台为李先生提供制定治疗方案、复诊续方、解读检测指标、送药到家等慢病管理服务，各项费用与医院门诊基本相同，取得了很好的治疗效果。

李先生告诉记者，他原先在北京治疗，去一次北京需要花诊疗费、食宿费和交通费1000多元，而在互联网医院诊疗一次只花125元。

北京医院国家老年医学中心研究员杨泽在接受记者采访时指出，传统医疗服务模式需要患者亲自前往医院，对于本地患者来说，会面临交通拥挤和排队等候一系列问题；对于外地患者来说，还需要承担额外的交通、住宿费用。而互联网医院实现“在线复诊+在线处方+线下药品配送”，大大节省了就医时间和经济成本。同时，通过将线上线下诊疗环节合理分工，进一步优化患者就医流程，将“互联网+医疗服务”覆盖诊前、诊中、诊后全流程。

医联线上签约医生逾5万

医联负责人在接受记者采访时表示，慢性病管理是一项长期并需要随着病程进展不断作出调整的过程，医联正在尝试对疾病进行全生命周期管理，通过合理调度，帮助医生和病人高效对接，满足患者需求。

自2018年医联开始专注慢病管理领域以来，迄今互联网医院线上平台已有超过80万名注册医生、5万余名签约医生，已覆盖心脑血管、糖尿病、呼吸哮喘、恶性肿瘤、慢性肾病、肝病、精神心理疾病等多学科领域，已构建起患者筛查、个人电子档案、定制化方案分级、病情管理、指标反馈、生活方式干预、治疗方案调整、复诊续方、定期评估治疗效果、送药上门以及保险支付的完整闭环。

同时，医联已针对超过15个学科、30多个病种开展完备的学科建设，在各学科专家的指导下，制定了科学、有效、规范的互联网慢病管理标准，并携手各领域学会、协会和权威专家启动糖尿病、肿瘤、肾病等多学科的线上慢病管理专家共识项目，让线上慢病管理有据可依。

去年2月28日，医联打通成都高新海尔森互联网医院在线个人账户医保支付通道，成都慢病患者可通过在线复诊，由医生为其开具电子处方，直接用医保卡个人账户支付，然后便可以在家坐等药品送上门。

医联相关负责人表示，慢性疾病具有患病人数多、病情延续时间长、病因复杂、治疗累积费用高、医患交流频繁等特点，开展互联网医疗有利于患者教育和依从性管理，同时也需要有优质和丰富的医疗资源确保专业性和高效性。

全国已建成约600家互联网医院

今年2月9日，国家卫健委透露，2018年7月，国家卫健委发布《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》以来，各地大力推进互联网医疗服务发展，目前全国已经建成600家左右互联网医院。

据了解，互联网医院主要有两种形式，一是已有实体线下机构，申请开办线上互联网医院；二是由第三方平台主动与实体机构合作，申办互联网医院。

据杨泽介绍，2018年11月，北京医院国家老年医学中心率先建成互联网医院。患者及家属提前下载“掌上北京医院”APP，就可以在互联网医院就诊。这款软件具有智能导诊、交通导航、健康资讯、医学百科等服务项目，患者可通过图文咨询和视频门诊实现在线诊疗。

图文咨询是指患者与医生通过图片、文字、语音的方式进行在线一对一交流，可选择医院心血管内科、肿瘤内科、肾脏内科、血液内科等30个科室，每个科室的医生信息均有详细记录，包括医生的姓名、照片、职称、擅长领域等信息。

视频门诊则由医生挂牌出诊，患者可提前一周预约挂号。就诊当日，医生将按顺序向患者发起视频交流，并通过手机短信和APP提醒方式通知患者提前进入互联网诊室候诊。若患者未能及时接到医生发起的视频，可在当日重新排队就诊。

为保证患者诊疗安全性，北京医院互联网医院还引入了移动电子签名系统，提供医生身份认证和电子签名安全工具，自动生成患者健康档案，保证医疗文书的真实性、合法性和有效性。

在线医生若评估患者需要进行B超、超声心动、X线、常规CT、核磁检查时，可为患者预约检查时间。自就诊日起，检验检查申请30日内交费有效，支持医保报销。

杨泽表示，图文咨询及视频门诊的挂号费(医师服务费)与线下价格相同，主治医师挂号费为50元/次，副主任医师为60元/次，主任医师为80元/次。不过挂号费暂不支持医保报销，仅支持微信和支付宝支付。

据记者了解，去年3月至4月间，阜外医院、北京朝阳医院和北京儿童医院先后上线互联网诊疗服务。

其中，阜外医院是北京市首家通过“互联网+医保”验收的三级甲等医院。慢性病患者可在家实现互联网复诊费医保报销。互联网复诊需通过线上视频对医保患者进行身份核对，然后经医生在线问诊、开药，最后由临床药师线上审核处方，以确保用药安全。

北京朝阳医院上线互联网诊疗服务后，复诊患者可通过添加微信小程序“朝阳云诊疗”，点击上部菜单栏“线上诊疗”，选择相应科室及医生进入预约挂号界面，在线约定就诊时间。医患双方于就诊当日通过图文及实时视频的方式进行在线病情交流及病历查阅，实现“在线复诊+在线处方+线下药品配送”。

北京儿童医院医生则通过视频的方式提供接诊服务。该功能目前可适用于病情平稳的常见病、慢性病复诊患者，即在北京儿童医院相应科室有门诊就诊记录的患儿。

复诊续方优先纳入医保

“我国互联网医疗已从2.0时代进入3.0时代。”中国老年保健协会养老健康科技分会副会长兼秘书长周红在接受记者采访时表示，互联网医疗分为三个阶段：1.0时代主要是建立医疗机构与患者联系的平台，为患者提供预约挂号、疾病咨询、风险评估、提出诊断建议、院外候诊等医疗服务；2.0时代的主要特征是开展互联网诊疗服务，医生可以线上开具处方；3.0时代则实现“三医”联动，打破医疗、医药、医保之间互不相通、联动不足的壁垒，实现数据统一、标准统一、规范统一，构建起与线下医疗双轨并行的服务体系。

特别需要强调的是，目前，互联网医疗以慢性病管理和诊疗为主，以减缓病程，预防并发症，有效降低发病率、致残率和致死率。

毋庸置疑，慢性病已成为危害我国居民健康的头号杀手。去年5月，灼识咨询发布的《中国互联网慢病管理行业蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）显示，中国的慢病人群基数较大，预计到2024年，中国的高血压、心脏病患者将达到3.8亿人，慢性呼吸系统疾病、慢性肾病、糖尿病、慢性消化系统疾病的患者也都在1亿以上，恶性肿瘤患者达500万人。

《蓝皮书》认为，合理利用医疗资源的需求、医保控费的需求、互联网生态系统完善，用户使用互联网服务的习惯及用户增强的健康管理意识将推动互联网慢病管理平台快速发展;线上医保的接入、院外处方的增长、慢病分级诊疗以及用户习惯由线下到线上的转变将是互联网慢病管理行业主要发展趋势;稳固的医患关系链、“新特药”的数量、完善的供应链及线上医保支付将是促成平台成功的重要因素。

国家卫健委负责人指出，国家卫健委将督促“互联网+医疗健康”政策落地见效，持续推进互联网医疗服务建设。

去年11月2日，国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，明确符合条件的互联网医疗机构可以通过其依托的实体医疗机构，自愿“签约”纳入医保定点范围，“互联网+”医保支付将采取线上、线下一致的报销政策。优先保障门诊慢特病等复诊续方需求。门诊慢特病患者在线上复诊续方发生的诊察费和药品费，优先纳入医保报销范围，各地将逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网+”医疗服务支付的范围。（记者 孙燕明）