为“面子”做美容，提防变美不成反变丑

随着生活水平的提高，消费者对美的追求日益凸显，在高额利益驱动下，部分缺乏资质的美容机构违规开展涉及医疗美容的项目，常给消费者造成健康损害和经济损失。

为美容做贴面，牙齿“受伤”

2020年7月，为拥有一口漂亮牙齿，长春李女士欲在某美容服务中心做牙齿贴面项目，与其签订了使用“至尊级”材料，价格为6600元的合同。实际操作时，该中心又向李女士索要了600元费用。中途被宰，李女士忍了，但因操作人员技术不到位且无相关资质，李女士嘴边的皮肤被“腐酸”烧伤，且做完贴面后她发现牙齿出现敏感、刺痛现象，牙龈红肿且出现厚重的“扇子面状龅牙”形态。

三天后，李女士要求卸除贴面，经过打磨祛除后牙齿愈加敏感，李女士只得去口腔医院治疗。李女士要求该美容服务中心退回贴面费用7200元，并支付治疗费1226元，多次协调未果，遂投诉到长春市消费者协会。

长春消协调查时发现，该店并没有行医执照，不属医疗机构，且操作人员也不具备医师执业资格。最终该店向李女士退回了全部贴面费用并支付相应治疗费。

长春消协秘书长钟萍表示，牙齿贴面是对口腔的修复和治疗，属于口腔医疗行为，必须符合医疗规范，具备《医疗机构执业许可证》和医师执业证书，否则就属“非法行医”。

为排痘买清痘霜，痘未祛遭感染

2020年3月，曹先生花100余元在某商场化妆品柜台购买了一款清痘霜，使用一周后，原来的痘不但没有祛掉，反而变大。找商家进行咨询时，曹先生被告知是炎症鼓出来了。又过了一周后，痘仍未见好。

曹先生再次找到商家时，销售人员在柜台用针将其面部的皮肤挑破后进行排痘。可一周后，曹先生面部却出现密密麻麻的“小疙瘩”，到医院检查被确诊为传染性扁平疣。

消协调查发现，该化妆品销售柜台只有销售服务资质，排痘服务已超出其经营范围。经协调，柜台一次性给付消费者2000元。

钟萍表示，化妆品柜台服务人员在不具备无菌条件的公共场所为消费者排痘，极易引发创伤部位感染，违反了《医疗美容服务管理办法》的规定，应予以赔偿。

美容馆越界当“医生”

身为健身教练的闫女士很注重面容及身体保养，2019年6月，她在长春市朝阳区一家瘦身馆接受身体护理服务时，服务人员称年轻女性很容易患有私部瘙痒及炎症问题，建议她到医院检查，如确定有炎症可购买该店一款私密消杀产品及上药治疗服务，保证比医院的药还有效，还表示如不进行护理治疗，将来容易得癌症。

闫女士到医院检查后，确实存在炎症，便花费41410元购买了该店的消杀产品及护理治疗服务。但治疗一段时间后并无改善，遂要求经营者退款。经营者表示治疗周期还未结束，且每个人对该产品使用后的效果不同，拒绝退款。闫女士无奈投诉到消协。

通过调取经营者的证照信息，消协发现其所具备的营业执照核定资质并无“诊疗服务”相关内容。经调解，经营者同意为消费者退款2万元。

钟萍表示，该案中经营者存在超范围经营从事医疗服务的问题。违反《消费者权益保护法》相关规定，应予以赔偿。（记者 柳姗姗）