中西医并重建设健康中原

近日，河南省卫生健康委党组书记、主任阚全程在河南省中医工作会上提出，在健康中原建设进程中，要始终坚持中西医并重，推动全省中医药事业高质量发展。

会议提出，2021年要提升中医药服务能力。有序推动综合医院、专科医院中医药科室标准化建设工作，扩大中医药服务阵地。持续强化中医医疗机构医疗质量控制管理，实施中医医院医疗安全能力建设项目。争取国家区域中医肿瘤医疗中心项目落地，确保26个省级中医专科诊疗中心建设项目和32个省级区域中医专科诊疗中心建设顺利实施。利用“双核心指标”管理等手段，健全以中医特色管理和基础管理为核心的中医医院管理评价制度。加快实现基层医疗机构中医服务全覆盖，推进中医馆提质升级。

此外，河南将持续推进中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）、省中医药传承创新人才工程（仲景工程），确保有关人才项目和平台建设取得实效。积极开展西医学习中医工作，完善细化二级以上综合医院非中医类别医师学习中医培训工作过程管理和考核规范。着力提升中医药科研水平，抓好省中医药科研质控中心建设，加强中医药科研管理；加快省中医药重点实验室建设，争取更多的国家级、省部级科研大项目立项，产出更多有突破、有标志性的科研成果；推动中医药科研成果转化与应用，进一步优化转化机制，促进更多适用于临床实际的特色技术、有效方药推广应用。（记者李季）