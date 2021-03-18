2020年 汽车后市场消费规模超1万亿元

记者日前从商务部了解到，随着我国经济形势稳定向好，2020年汽车后市场消费持续复苏，初步估算，全年汽车后市场消费规模超1万亿元，有力拉动了汽车消费。

汽车后市场是指已售汽车使用过程中产生的交易或服务活动。2020年我国二手车交易量有序回升，汽车改装、报废机动车回收稳定增长，共享出行、充电设施快速发展。据统计，2020年全年，二手车交易量1434.1万辆，交易额8888.4亿元。

据商务部统计，2020年全年，报废机动车回收拆解数量239.8万辆，同比增长4.5%。据全国工商联初步核算，2020年全年，汽车改装市场规模达到652亿元，同比增长7.1%。据交通运输部统计，截至2020年底，全国共有214家网约车平台公司取得网约车平台经营许可。充电基础设施正在加速普及，据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至2020年底，全国充电基础设施数量168.1万台，比2019年底增长37.9%。（记者王雨萧）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 01 版）